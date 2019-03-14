СМИ назвали советника МВД, который якобы требовал взятку в $30 тысяч
14 марта, 2019, 16:36
СБУ задержала водителя первого заместителя председателя физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины, советника МВД Виктора Коржа
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО "Динамо", Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги", - рассказали в ведомствах.
Источники отметили, что сам советник сейчас в отпуске и находится за рубежом, говорится в сообщении.
В то же время в МВД утверждают, что Корж не занимает должность советника с сентября 2018 года.
- Напомним, 14 марта 2019 года в СБУ заявили, что разоблачили в вымогательстве взятки в $30 тыс. советника руководства МВД.
- 14 марта 2019 года Государственное бюро расследований задержало двух должностных лиц СБУ на взятке в $110 тыс.
- 12 марта 2019 года Государственное бюро расследований открыло дело по материалам журналистского расследования относительно вероятного получения правоохранителями выгоды по делу о коррупции в оборонной сфере.
- Ранее журналисты проекта "Наші гроші" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств по хищениям в украинском оборонном комплексе.
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