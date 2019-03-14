СМИ назвали советника МВД, который якобы требовал взятку в $30 тысяч

14 марта, 2019, 16:36

СБУ задержала водителя первого заместителя председателя физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины, советника МВД Виктора Коржа

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО "Динамо", Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги", - рассказали в ведомствах.

Источники отметили, что сам советник сейчас в отпуске и находится за рубежом, говорится в сообщении.

В то же время в МВД утверждают, что Корж не занимает должность советника с сентября 2018 года.