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ГБР открыло дело по материалам расследования Bihus.Info


фото: aktualno.km.ua
Государственное бюро расследований открыло дело по материалам журналистского расследования по поводу вероятного получения правоохранителями выгоды по делу о коррупции в оборонной сфере

Об этом написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки, - ред.), по материалам журналистского расследования под названием "За сколько сливали дела по оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры (тайная переписка, ч.4-5)", - написала она.

По ее словам, в случае доказательства вины сотрудников правоохранительных органов за "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды", им грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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