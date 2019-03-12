ГБР открыло дело по материалам расследования Bihus.Info

12 марта, 2019, 14:25

Государственное бюро расследований открыло дело по материалам журналистского расследования по поводу вероятного получения правоохранителями выгоды по делу о коррупции в оборонной сфере

Об этом написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки, - ред.), по материалам журналистского расследования под названием "За сколько сливали дела по оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры (тайная переписка, ч.4-5)", - написала она.

По ее словам, в случае доказательства вины сотрудников правоохранительных органов за "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды", им грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.