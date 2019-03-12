ГБР открыло дело по материалам расследования Bihus.Info
12 марта, 2019, 14:25
Государственное бюро расследований открыло дело по материалам журналистского расследования по поводу вероятного получения правоохранителями выгоды по делу о коррупции в оборонной сфере
Об этом написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.
"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки, - ред.), по материалам журналистского расследования под названием "За сколько сливали дела по оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры (тайная переписка, ч.4-5)", - написала она.
По ее словам, в случае доказательства вины сотрудников правоохранительных органов за "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды", им грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследование хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- В свою очередь, президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными .
- Журналисты Bihus.INFO также обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. по цене в $580 тыс.
- Журналисты проекта "Наши деньги" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств по поводу хищений в украинском оборонном комплексе.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-