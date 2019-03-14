Чиновников СБУ поймали на взятке в $110 тыс. - ГБР

Об этом сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко в Facebook.

По словам Варченко, этот взятку гражданин должен был предоставить за устранение "искусственно созданных препятствий, связанных с уголовным преследованием заявителя и во избежание возможного лишения гражданства Украины".

"Следователи Государственного бюро расследований разоблачили начальника отдела Службы безопасности Украины, его подчиненного и двух гражданских лиц, требовавших у гражданина Украины $110 тыс", - говорится в сообщении.

Сотрудников СБУ и двух гражданских лиц задержали во время получения второй части транша в сумме 10 тысяч долларов. Первую часть в размере 40 тысяч долларов подозреваемые получили раньше, добавляет заместитель председателя ГБР.

"Сейчас указанные лица задержаны. За содеянное уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 189 УК, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - написала она.