Чиновников СБУ поймали на взятке в $110 тыс. - ГБР
Об этом сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко в Facebook.
По словам Варченко, этот взятку гражданин должен был предоставить за устранение "искусственно созданных препятствий, связанных с уголовным преследованием заявителя и во избежание возможного лишения гражданства Украины".
Сотрудников СБУ и двух гражданских лиц задержали во время получения второй части транша в сумме 10 тысяч долларов. Первую часть в размере 40 тысяч долларов подозреваемые получили раньше, добавляет заместитель председателя ГБР.
"Сейчас указанные лица задержаны. За содеянное уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 189 УК, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - написала она.
- Напомним, 12 марта 2019 года Государственное бюро расследований открыло дело по материалам журналистского расследования о вероятном получении правоохранителями выгоды по делу о коррупции в оборонной сфере.
- Ранее журналисты проекта "Наші гроші" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств по хищениям в украинском оборонном комплексе.
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