СБУ поймала на взятке в $30 тыс. советника руководства МВД
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника тридцать тысяч долларов от владельцев сети киевских ломбардов", - установили оперативники.
За эту сумму советник руководства МВД обещал, что поспособствует тому, чтобы работников ломбардов не привлекли к уголовной ответственности и прекратили следственные действия в рамках производства, говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечается, что правоохранители задержали посредника в Киеве во время получения 30 тысяч долларов.
Сейчас происходят неотложные следственные действия по месту работы и жительства фигурантов дела. Решается вопрос об объявлении советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК, добавляют в спецслужбе.
- Напомним, 14 марта 2019 года Государственное бюро расследований задержало двух должностных лиц СБУ на взятке в $110 тыс.
- 12 марта 2019 года Государственное бюро расследований открыло дело по материалам журналистского расследования относительно вероятного получения правоохранителями выгоды по делу о коррупции в оборонной сфере.
- Ранее журналисты проекта "Наші гроші" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств по хищениям в украинском оборонном комплексе.
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