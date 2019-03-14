СБУ поймала на взятке в $30 тыс. советника руководства МВД

14 марта, 2019, 16:03

В Службе безопасности Украины заявляют, что разоблачили советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел на вымогательстве взятки в $30 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника тридцать тысяч долларов от владельцев сети киевских ломбардов", - установили оперативники.

За эту сумму советник руководства МВД обещал, что поспособствует тому, чтобы работников ломбардов не привлекли к уголовной ответственности и прекратили следственные действия в рамках производства, говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечается, что правоохранители задержали посредника в Киеве во время получения 30 тысяч долларов.

Сейчас происходят неотложные следственные действия по месту работы и жительства фигурантов дела. Решается вопрос об объявлении советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК, добавляют в спецслужбе.