"Реал" совершил первый трансфер после возвращения Зидана
14 марта, 2019, 14:06
Мадридский "Реал" совершил первый трансфер после возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана
Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
"Реал" объявил о переходе центрального защитника португальского "Порту" Эдера Милитау. Контракт с 21-летним бразильцем рассчитан до 30 июня 2025 года.
"Реал" заплатит за Милитау 50 млн евро. Мадридцы сэкономили 25 млн евро, поскольку по контракту с "Порту" отступные за бразильца с 15 июля увеличивались до 75 млн евро.
В нынешнем сезоне Эдер Милитау сыграл за "Порту" в различных турнирах 34 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
- 11 марта Зинедин Зидан был назначен главным тренером мадридского "Реала".
- Президент "Реала" Флорентино Перес пообещал новому главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану приобрести двух самых дорогих футболистов мира - Килиана Мбаппе и Неймара.
- Зинедин Зидан убедил бразильского защитника Марсело не оставлять мадридский клуб летом.
- Мадридский "Реал" готов выложить 115 млн евро за лидера "Челси" бельгийца Эдена Азара.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-