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"Реал" совершил первый трансфер после возвращения Зидана


фото: Torcedores
Мадридский "Реал" совершил первый трансфер после возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

"Реал" объявил о переходе центрального защитника португальского "Порту" Эдера Милитау. Контракт с 21-летним бразильцем рассчитан до 30 июня 2025 года.

"Реал" заплатит за Милитау 50 млн евро. Мадридцы сэкономили 25 млн евро, поскольку по контракту с "Порту" отступные за бразильца с 15 июля увеличивались до 75 млн евро.

В нынешнем сезоне Эдер Милитау сыграл за "Порту" в различных турнирах 34 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

 

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