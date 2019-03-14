Дело Гандзюк. СБУ завершит предварительное расследование в ближайшее время
14 марта, 2019, 17:11
СБУ может в ближайшее время завершить досудебное следствие по делу об убийстве активистки Катерины Гандзюк
Об этом сообщил начальник главного следственного управления СБУ Григорий Стафийчук, передает РБК-Украина.
"Сейчас продолжаются мероприятия, предусмотренные главой 21 КПУ. Что касается перспектив расследования, то, могу сказать, что в ближайшее время, в разумные сроки мы будем завершать досудебное дело. С обвинительным актом, конечно", - заявил Стафийчук.
В то же время, представитель СБУ не подтвердил, что будут установлены все лица, причастные к совершению преступления.
- Напомним, 31 июля 2018 года Катерину Гандзюк облили кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Катерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощник депутата от БПП Игоря Павловского. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левин объявлен в розыск
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Катерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5млн грн залога.
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
- С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.
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