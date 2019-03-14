Дело Гандзюк. СБУ завершит предварительное расследование в ближайшее время

14 марта, 2019, 17:11

СБУ может в ближайшее время завершить досудебное следствие по делу об убийстве активистки Катерины Гандзюк

Об этом сообщил начальник главного следственного управления СБУ Григорий Стафийчук, передает РБК-Украина.

"Сейчас продолжаются мероприятия, предусмотренные главой 21 КПУ. Что касается перспектив расследования, то, могу сказать, что в ближайшее время, в разумные сроки мы будем завершать досудебное дело. С обвинительным актом, конечно", - заявил Стафийчук.

В то же время, представитель СБУ не подтвердил, что будут установлены все лица, причастные к совершению преступления.