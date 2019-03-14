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Дело Гандзюк могут переквалифицировать после экспертизы


фото: youtube
Дело об убийстве активистки Катерины Гандзюк могут переквалифицировать

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина.

"Дело квалифицируется по статье 115 Уголовного кодекса, то есть" умышленное убийство ". От выводов экспертизы будет зависеть правильность этой квалификации", - заявил Луценко.

По его словам, судебно-медицинская экспертиза по убийству будет на днях завершена.

"Если экспертиза подтвердит, что связь между химическими ожогами и наступлением смерти есть, то это 115-ая. Если иначе, то допускаю, что будет изменена квалификация", - отметил он.

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