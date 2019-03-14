Дело Гандзюк могут переквалифицировать после экспертизы
14 марта, 2019, 16:15
Дело об убийстве активистки Катерины Гандзюк могут переквалифицировать
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина.
"Дело квалифицируется по статье 115 Уголовного кодекса, то есть" умышленное убийство ". От выводов экспертизы будет зависеть правильность этой квалификации", - заявил Луценко.
По его словам, судебно-медицинская экспертиза по убийству будет на днях завершена.
"Если экспертиза подтвердит, что связь между химическими ожогами и наступлением смерти есть, то это 115-ая. Если иначе, то допускаю, что будет изменена квалификация", - отметил он.
- Напомним, 31 июля 2018 года Катерину Гандзюк облили кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Катерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощника депутата от БПП Игорь Павловский. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левин объявлен в розыск.
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Катерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога.
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
- С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-