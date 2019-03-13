Toyota создаст "населенный" велосипед для японской высадки на Луну
Об этом сообщил Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Toyota создаст велосипед с давлением внутри кабины для японской миссии на Луну. Устройство сможет перевозить двух космонавтов и будет самоуправляемым.
Согласно заявлению ведомства, велосипед сможет проехать до 10 тыс километров на солнечной энергии и технологии топливных ячеек Toyota. Транспортер будет размером с два микроавтобуса и оснащен шестью колесами. Салон площадью в 13 квадратных метров впервые сделают населенным: космонавты смогут находиться там без скафандров и дышать.
По планам JAXA, велосипед совершит посадку на Луну в 2029 году. В заявлении агентства отмечается, что его отправят до прибытия людей и устройство само доберется до места посадки космонавтов.
- Необычный наклон Урана, который отличает его орбиту от других в Солнечной системе, может быть связан со столкновением с огромной ледяной протопланетой, вдвое тяжелее Земли.
- Впервые получили фото новорожденной планеты : европейские астрономы впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду
- Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевых, Европе.
- Узнайте, каково это - лететь сквозь Туманность Ориона . Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-