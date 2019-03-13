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Toyota создаст "населенный" велосипед для японской высадки на Луну

Toyota создаст велосипед для японской высадки на Луну в 2029 году. В нем можно будет дышать и находиться без скафандров

Об этом сообщил Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Toyota создаст велосипед с давлением внутри кабины для японской миссии на Луну. Устройство сможет перевозить двух космонавтов и будет самоуправляемым.

Согласно заявлению ведомства, велосипед сможет проехать до 10 тыс километров на солнечной энергии и технологии топливных ячеек Toyota. Транспортер будет размером с два микроавтобуса и оснащен шестью колесами. Салон площадью в 13 квадратных метров впервые сделают населенным: космонавты смогут находиться там без скафандров и дышать.

По планам JAXA, велосипед совершит посадку на Луну в 2029 году. В заявлении агентства отмечается, что его отправят до прибытия людей и устройство само доберется до места посадки космонавтов.

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