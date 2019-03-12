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Хищение в Сбербанке. САП приостановила следствие, - СМИ


фото: finclub
Досудебное следствие о хищении денег в "Ощадбанке" приостановлено

Об этом РБК-Украина рассказал источник в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По информации источника, САП приостановила следствие в производстве по хищению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка" аграрным холдингом "Креатив" через выполнение международных правовых поручений.

"Да, действительно. Приостановлено следствие в уголовном производстве по хищению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка" аграрным холдингом "Креатив" через выполнение международных правовых поручений", - сказал собеседник.

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