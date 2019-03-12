Хищение в Сбербанке. САП приостановила следствие, - СМИ
12 марта, 2019, 13:39
Досудебное следствие о хищении денег в "Ощадбанке" приостановлено
Об этом РБК-Украина рассказал источник в специализированной антикоррупционной прокуратуре.
По информации источника, САП приостановила следствие в производстве по хищению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка" аграрным холдингом "Креатив" через выполнение международных правовых поручений.
"Да, действительно. Приостановлено следствие в уголовном производстве по хищению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка" аграрным холдингом "Креатив" через выполнение международных правовых поручений", - сказал собеседник.
- Ранее сообщалось, что НАБУ расследует завладение $20 млн с госбанка , в котором подозревают нардепа Станислава Березкина, его родственников и бизнес-партнеров.
- САП задержала сына Станислава Березкина предпринимателя Максима Березкина. По делу 10 лицам объявлено о подозрении.
- Суд арестовал заместительницу главы "Сбербанка" Ирина Земцову и Максима Березкина. При этом прокурор просил для Березкина 150 млн грн залога, но суд назначил залог в 5 млн грн.
- Генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду представление на арест нардепа Березкина. Комитет Рады признал представление законным .
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