Хищение средств "Ощадбанка": суд арестовал первого подозреваемого
Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка, передает "Украинская правда".
По его словам, Земцова является первой арестованной среди подозреваемых в причастности к завладению $20 млн "Ощадбанка".
Мусияка сообщил, что просил суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен. Однако суд отказал и назначил альтернативу - 7 млн гривен залога. В случае внесения этой суммы, на нее будет возложен ряд обязанностей.
В частности, Земцова должна носить электронный браслет, сдать все паспорта, а также ей запрещается общаться с другими фигурантами дела и прочее.
Мусияка добавил, что параллельно в разных судей проходят заседания в отношении других фигурантов и уже есть решение относительно двух или трех подозреваемых по взятию их под стражу, но кого именно, он не уточнил.
- Напомним, НАБУ расследует завладение $20 млн США из госбанка, в котором подозревают нардепа Станислава Березкина, его родственников и бизнес-партнеров.
- САП задержала сына Станислава Березкина предпринимателя Максима Березкина. Сейчас по этому делу 10 лицам объявлено о подозрении.
- Позже руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал в ГПУ представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата, члена депутатской группы "Воля народа" Станислава Березкина.
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