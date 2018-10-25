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Хищение средств "Ощадбанка": суд арестовал первого подозреваемого


фото: dpchas
Первым подозреваемым в причастности к завладению $20 млн, которого суд арестовал, оказалась заместитель главы "Ощадбанка" Ирина Земцова

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка, передает "Украинская правда".

По его словам, Земцова является первой арестованной среди подозреваемых в причастности к завладению $20 млн "Ощадбанка".

Мусияка сообщил, что просил суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен. Однако суд отказал и назначил альтернативу - 7 млн гривен залога. В случае внесения этой суммы, на нее будет возложен ряд обязанностей.

В частности, Земцова должна носить электронный браслет, сдать все паспорта, а также ей запрещается общаться с другими фигурантами дела и прочее.

Мусияка добавил, что параллельно в разных судей проходят заседания в отношении других фигурантов и уже есть решение относительно двух или трех подозреваемых по взятию их под стражу, но кого именно, он не уточнил.

  • Напомним, НАБУ расследует завладение $20 млн США из госбанка, в котором подозревают нардепа Станислава Березкина, его родственников и бизнес-партнеров.
  • САП задержала сына Станислава Березкина предпринимателя Максима Березкина. Сейчас по этому делу 10 лицам объявлено о подозрении.
  • Позже руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал в ГПУ представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата, члена депутатской группы "Воля народа" Станислава Березкина.
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