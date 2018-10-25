Хищение средств "Ощадбанка": суд арестовал первого подозреваемого

25 октября, 2018, 15:55

Первым подозреваемым в причастности к завладению $20 млн, которого суд арестовал, оказалась заместитель главы "Ощадбанка" Ирина Земцова

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка, передает "Украинская правда".

По его словам, Земцова является первой арестованной среди подозреваемых в причастности к завладению $20 млн "Ощадбанка".

Мусияка сообщил, что просил суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен. Однако суд отказал и назначил альтернативу - 7 млн гривен залога. В случае внесения этой суммы, на нее будет возложен ряд обязанностей.

В частности, Земцова должна носить электронный браслет, сдать все паспорта, а также ей запрещается общаться с другими фигурантами дела и прочее.

Мусияка добавил, что параллельно в разных судей проходят заседания в отношении других фигурантов и уже есть решение относительно двух или трех подозреваемых по взятию их под стражу, но кого именно, он не уточнил.