Нардеп завладел $20 млн из госбанка, - САП

23 октября, 2018, 20:05

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует организованное народным депутатом Украины и воплощенное его родственниками и бизнес-партнерами завладение 20 млн долларов США из госбанка

Об этом во вторник, 23 октября, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в своем Facebook.

По данным следствия, один из народных депутатов в конце 2013 года организовал путем злоупотребления служебным положением руководителями подконтрольного ему предприятия завладение средствами банковского учреждение под предлогом получения кредита.

"Указанные средства необходимы были для обеспечения покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря. Но поскольку размера обеспечения для выдачи кредита было недостаточно, по предварительному сговору с работниками банка, вовлеченными в преступление, соучастниками составлен договор о поставке товара, по которому право требования денежных средств на сумму свыше 100 млн грн было передано в качестве обеспечения кредита", - говорится в сообщении.

Как говорят следователи, соответствующий договор о выдаче кредита банком был безотлагательно подписан фактически ночью. В результате безосновательной выдачи кредита, банковское учреждение, кроме потери средств, также понесло убытки на сумму сформированного резерва – более 130 млн грн.

"Сейчас 10 человек задержаны, им сообщено о подозрении и готовятся ходатайства о применении предупредительных мер", - отметили в САП.

В ближайшее время представление относительно разрешения на привлечение к уголовной ответственности нардепа будет направлено генпрокурору. По данным "Украинской правды", речь идет о нардепе от группы "Воля народа" Станиславе Березкине.