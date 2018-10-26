Хищение $20 млн в "Ощадбанке": арестован сын нардепа Березкина
26 октября, 2018, 10:54
Сына народного депутата Станислава Березкина Максим Березкин арестован по подозрению в причастности к хищению $20 млн государственного "Ощадбанка"
Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец, передает "Слово і діло".
Прокурор рассказал, что ходатайствовал об аресте Березкина-младшего с возможностью внесения 150 млн грн залога, однако суд назначил залог в размере в 5 млн грн.
В случае внесения залога Максима Березкина обяжут носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
Также арестован начальник управления проектного финансирования "Ощадбанка", работника ОАО "Креатив Групп" и оценщика. Им назначили залог на общую сумму более 4 млн грн.
- Напомним, НАБУ расследует завладение $20 млн из госбанка, в котором подозревают нардепа Станислава Березкина, его родственников и бизнес-партнеров.
- САП задержала сына Станислава Березкина предпринимателя Максима Березкина. В деле 10 лицам объявлено о подозрении.
- Суд арестовал заместительницу главы "Ощадбанка" Ирину Земцову.
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