Хищение $20 млн в "Ощадбанке": арестован сын нардепа Березкина

26 октября, 2018, 10:54

Сына народного депутата Станислава Березкина Максим Березкин арестован по подозрению в причастности к хищению $20 млн государственного "Ощадбанка"

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец, передает "Слово і діло".

Прокурор рассказал, что ходатайствовал об аресте Березкина-младшего с возможностью внесения 150 млн грн залога, однако суд назначил залог в размере в 5 млн грн.

В случае внесения залога Максима Березкина обяжут носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

Также арестован начальник управления проектного финансирования "Ощадбанка", работника ОАО "Креатив Групп" и оценщика. Им назначили залог на общую сумму более 4 млн грн.