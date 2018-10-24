Хищения в "Ощадбанке": САП задержала сына нардепа
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.
"Задержано и сообщено о подозрении и сыну действующего народного депутата, который вместе с иными бенефициарными владельцами группы "Креатив" (на то время) приобрел корпоративные права ПАО "Черноморгидрожелезобетон", приобретенные за счет средств банка", – говорится в сообщении.
По данным издания "Украинская правда", говорится о сыне нардепа от группы "Воля народа" Станислава Березкина Максиме.
В общем задержали и сообщили о подозрении 10 людям. Среди них два действующих и один бывший работник банка, которые скрывали нарушения по выдаче кредита.
О подозрении сообщили главному бухгалтеру и 5 работников предприятия группы "Креатив". Согласно информации, они подделали ряд документов, договоров и завладели деньгами банка, перечислив их в безналичную форму.
Подозреваемым инкриминируются действия, предусмотренные ч.5 ст.191 (отдельным как пособничество в совершении указанного преступления), ч.3 ст.209 (отмывание денежных средств преступным путем), ч.1 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
"Прокурорами САП внесено в суд соответствующие ходатайства в отношении всех подозреваемых об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн. грн в зависимости от роли каждого из участников", - отметили в прокуратуре.
- Ранее сообщалось, НАБУ расследует организованное нардепом и воплощенное его родственниками и бизнес-партнерами завладение 20 млн долларов США из госбанка.
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