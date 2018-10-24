Хищения в "Ощадбанке": САП задержала сына нардепа

24 октября, 2018, 13:15

Правоохранители задержали 10 человек по подозрению в хищении $20 млн из государственного "Ощадбанка", среди задержанных сын народного депутата

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

"Задержано и сообщено о подозрении и сыну действующего народного депутата, который вместе с иными бенефициарными владельцами группы "Креатив" (на то время) приобрел корпоративные права ПАО "Черноморгидрожелезобетон", приобретенные за счет средств банка", – говорится в сообщении.

По данным издания "Украинская правда", говорится о сыне нардепа от группы "Воля народа" Станислава Березкина Максиме.

В общем задержали и сообщили о подозрении 10 людям. Среди них два действующих и один бывший работник банка, которые скрывали нарушения по выдаче кредита.

О подозрении сообщили главному бухгалтеру и 5 работников предприятия группы "Креатив". Согласно информации, они подделали ряд документов, договоров и завладели деньгами банка, перечислив их в безналичную форму.

Подозреваемым инкриминируются действия, предусмотренные ч.5 ст.191 (отдельным как пособничество в совершении указанного преступления), ч.3 ст.209 (отмывание денежных средств преступным путем), ч.1 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

"Прокурорами САП внесено в суд соответствующие ходатайства в отношении всех подозреваемых об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн. грн в зависимости от роли каждого из участников", - отметили в прокуратуре.