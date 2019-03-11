Отец Гандзюк пожаловался на слежку и запугивание
Об этом Владимир Гандзюк рассказал Украинской правде.
"Я практически каждый день ездил на кладбище к Кате, и так получалось, что это было в конце дня - после 16-17 часов, когда нет никого. Я заметил, что практически каждый день меня кто-то сопровождает. То есть появляется машина с темным стеклом, из которой никто не выходит. Когда я сажусь и уезжаю, машина резко стартует и едет за мной, не обгоняет, когда еду медленно, но и не отстает, когда ускоряюсь", - рассказал Виктор Михайлович.
Кроме того, ему звонят с неизвестных номеров и молчат в трубку. Однажды эти люди предложили встретиться "один на один", говорили, якобы у них есть какие-то данные о заказчиках.
Гандзюк уверен, что это делается с целью его запугать.
"Я не думаю, что с целью проследить за мной. Потому что это делали бы более деликатно. А это происходит очень нагло и открыто. Очевидно, чтобы запугать", - добавил он.
- Напомним, 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощник депутата от БПП Игоря Павловского. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левин пока объявлен в розыск.
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангер и главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога.
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
- С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт
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