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Отец Гандзюк пожаловался на слежку и запугивание


фото: hromadske.ua
Виктор Гандзюк отметил, что слежка за ним началась после того, как Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО под залог

Об этом Владимир Гандзюк рассказал Украинской правде.

"Я практически каждый день ездил на кладбище к Кате, и так получалось, что это было в конце дня - после 16-17 часов, когда нет никого. Я заметил, что практически каждый день меня кто-то сопровождает. То есть появляется машина с темным стеклом, из которой никто не выходит. Когда я сажусь и уезжаю, машина резко стартует и едет за мной, не обгоняет, когда еду медленно, но и не отстает, когда ускоряюсь", - рассказал Виктор Михайлович.

Кроме того, ему звонят с неизвестных номеров и молчат в трубку. Однажды эти люди предложили встретиться "один на один", говорили, якобы у них есть какие-то данные о заказчиках.

Гандзюк уверен, что это делается с целью его запугать.

"Я не думаю, что с целью проследить за мной. Потому что это делали бы более деликатно. А это происходит очень нагло и открыто. Очевидно, чтобы запугать", - добавил он.

 

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