Взятка Тимошенко: задержанный Костанчук вел переписку с "Валерой (БЮТ)"
7 марта, 2019, 14:54
Задержанный во время попытки дать взятку депутату Юрию Тимошенко Тарас Костанчук вел смс переписку с человеком, который записан в его телефоне как "Валера (БЮТ)"
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко 7 марта на брифинге, передает Еспресо.TV
"Последняя смска уже от нового персонажа - от" Валери (БЮТ) "- это номер народного депутата Украины Дубеля Валерия, который очевидно является заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты", - сказал Луценко.
Соответствующая переписка полностью:
Костанчук ... Сидим, общаемся
Валера: Буду с Ю 2 часа на машине. Напиши пожалуйста. Или перезвоны
Костанчук: Ок.
Валера: Тарас, завтра вообще последний день Напиши пару слов !!!
Костанчук: Послезавтра. Валерий, не надо нервничать, будет, как будет.
Валера: 7 отдают бюллетени в печать, просто информирую.
Фото: theБабель
- Напомним, 6 марта ГПУ, ГБР и СБУ задержали двух человек, которые пытались дать кандидату в президенты Юрию Тимошенко деньги в эквиваленте 5 млн грн за отказ баллотироваться.
- Представитель ГПУ сообщил, что при попытке дачи взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко задержали главу одной из политических партий.
- СМИ выяснили, что задержанными оказались глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и бывший боец батальона "Донбасс" Александр Ищенко.
- Костанчук заявил, что это спланированная провокация.
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