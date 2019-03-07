Взятка Тимошенко: задержанный Костанчук вел переписку с "Валерой (БЮТ)"

7 марта, 2019, 14:54

Задержанный во время попытки дать взятку депутату Юрию Тимошенко Тарас Костанчук вел смс переписку с человеком, который записан в его телефоне как "Валера (БЮТ)"

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко 7 марта на брифинге, передает Еспресо.TV

"Последняя смска уже от нового персонажа - от" Валери (БЮТ) "- это номер народного депутата Украины Дубеля Валерия, который очевидно является заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты", - сказал Луценко.

Соответствующая переписка полностью:

Костанчук ... Сидим, общаемся

Валера: Буду с Ю 2 часа на машине. Напиши пожалуйста. Или перезвоны

Костанчук: Ок.

Валера: Тарас, завтра вообще последний день Напиши пару слов !!!

Костанчук: Послезавтра. Валерий, не надо нервничать, будет, как будет.

Валера: 7 отдают бюллетени в печать, просто информирую.

Фото: theБабель