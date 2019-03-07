"Гнилая провокация, выполненная Луценко", - Костанчук о взятке Тимошенко

7 марта, 2019, 13:52

Глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, задержанный за якобы попытку взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, заявил, что это спланированная провокация

Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook.

"Никакой сенсации нет. Чтобы вы понимали, была спланированная провокация против меня только для того, чтобы закрыть мне рот", - отметил Костанчук.

Он рассказал, что Юрий Тимошенко попросил помощи, потому что якобы хотел "соскочить с темы" и перестать быть "техническим кандидатом".

"Сказал, что его запугивают, что он боится. Для того, чтобы соскочить с темы, ему надо отдать деньги тем людям, которые внесли за него залог 2,5 млн. Попросил у меня эти деньги. Сказал, что точно его убьют, если он не даст эти деньги", - рассказал Костанчук.

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Констанчук сказал, что по просьбе прилетел "оставив жену на курорте".

"Это все - абсолютно гнилая провокация Администрации президента, выполненная господином Луценко", - сказал Констанчук.