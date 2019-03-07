США почтили память убитой активистки Екатерины Гандзюк
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства США в Украине.
"Сегодня наши коллеги в Вашингтоне почтили память Екатерины Гандзюк во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу. Катя подала достойный пример, выступая против коррупции и работая над улучшением жизни детей, перемещенных во время войны", - говорится в сообщении.
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Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что дело Гандзюк живет, а сама она подала пример мужества соотечественникам.
"Екатерина Гандзюк была олицетворением мужества. Несмотря на проблемы или личные потери, она боролось с коррупцией с высоко поднятой головой. Имея хорошее образование, Екатерина могла бы сделать прибыльную карьеру за рубежом. Однако она осталась в родном Херсоне ради изменений, которые осуществляла через борьбу с коррупцией и поддержку детей, которые вынуждены были покинуть родные дома из-за войны. Кате выпали большие страдания, в итоге она отдала свою жизнь ради демократической Украины. Катя подала достойный пример всем украинцам. Ее наследие и чрезвычайно важное дело продолжают жить", - сказала Йованович.
- Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . 4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .
- Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства Екатерины Гандзюк.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощник депутата от БПП Игоря Павловского. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "Москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левин на данный момент объявлен в розыск .
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил , что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога, однако по истечении этого срока не продлил арест, оставив в силе залог как меру пресечения.
- Досудебное расследование дела продлили на 5 месяцев.
- Суд отстранил Мангера от должности главы Херсонского облсовета.
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