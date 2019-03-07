США почтили память убитой активистки Екатерины Гандзюк

7 марта, 2019, 22:51

Официальный Вашингтон почтил память убитой на Херсонщине активистки Екатерины Гандзюк, которая боролась с коррупцией в регионе

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства США в Украине.

"Сегодня наши коллеги в Вашингтоне почтили память Екатерины Гандзюк во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу. Катя подала достойный пример, выступая против коррупции и работая над улучшением жизни детей, перемещенных во время войны", - говорится в сообщении.

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Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что дело Гандзюк живет, а сама она подала пример мужества соотечественникам.

"Екатерина Гандзюк была олицетворением мужества. Несмотря на проблемы или личные потери, она боролось с коррупцией с высоко поднятой головой. Имея хорошее образование, Екатерина могла бы сделать прибыльную карьеру за рубежом. Однако она осталась в родном Херсоне ради изменений, которые осуществляла через борьбу с коррупцией и поддержку детей, которые вынуждены были покинуть родные дома из-за войны. Кате выпали большие страдания, в итоге она отдала свою жизнь ради демократической Украины. Катя подала достойный пример всем украинцам. Ее наследие и чрезвычайно важное дело продолжают жить", - сказала Йованович.