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ГПУ обжалует решение суда по освобождению Мангера


фото: radiosvoboda
Генеральная прокуратура подаст апелляцию на решение Шевченковского районного суда Киева о непродлении действия меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге, передает "Укринформ".

"Мы готовим материалы в апелляционный суд, на котором настаивать, что господин Мангер согласно закону подлежит аресту как безальтернативной мере пресечения", - сказал Луценко.

Он напомнил, что недавно Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета.

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