ГПУ обжалует решение суда по освобождению Мангера
7 марта, 2019, 15:16
Генеральная прокуратура подаст апелляцию на решение Шевченковского районного суда Киева о непродлении действия меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру
Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге, передает "Укринформ".
"Мы готовим материалы в апелляционный суд, на котором настаивать, что господин Мангер согласно закону подлежит аресту как безальтернативной мере пресечения", - сказал Луценко.
Он напомнил, что недавно Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета.
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- Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . 4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .
- Совет создала Временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства Екатерины Гандзюк.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощника депутата от БПП Игорь Павловский. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левин на данный момент объявлен в розыск .
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога.
- Досудебное расследование дела продлили на 5 месяцев .
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
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