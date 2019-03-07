Генпрокуратура будет просить Раду снять с Дубиля неприкосновенность
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Сейчас следователи запланировали провести беседу с господином нардепом только по его доброй воле и попросить у него образцы его голоса, которые нужны для того, чтобы экспертиза сравняла запись, когда человек с голосом, очень похожим на голос нардепа Дубиля, инструктирует свою сеть и гарантирует им оплату. Если нардеп не захочет прийти или не захочет предоставить образцы голоса, мы их возьмем из открытых источников. Но это все возможно только тогда, когда Рада позволит нам сделать Дубиля прикосновенным ", - сказал он.
Луценко отметил, что есть основания считать Дубиля причастным к схеме шантажа и попытки подкупа.
"Вчера мы получили новый эпизод, в котором есть основания считать Дубиля причастным к схеме шантажа и попытке финансирования за снятие с гонки одного из кандидатов в президенты. Сейчас после обработки всех вещественных доказательств, после определенных следственных действий с фигурантами, мы пойдем в Раду. Когда это будет, прогнозировать трудно, думаю, что это может произойти на следующей пленарной неделе ", - отметил он.
- Напомним, 6 марта ГПУ, ГБР и СБУ задержали двух человек, которые пытались дать кандидату в президенты Юрию Тимошенку деньги в эквиваленте 5 млн грн за отказ баллотироваться.
- Представитель ГПУ сообщил, что при попытке дачи взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенку задержали главу одной из политических партий.
- СМИ выяснили, что задержанными оказались глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и бывший боец батальона "Донбасс" Александр Ищенко.
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