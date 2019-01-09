Затонувшее судно возле берегов Турции: идентифицировали тела двух украинцев

9 января, 2019, 10:22

Идентифицировали тела двух украинцев, погибших 7 января в результате аварии судна возле берегов Турции

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

"По результатам опознания идентифицировано 2 тела, которые вчера были подняты спасателями, близким погибших граждан Украини сообщили. Спасательная операция продолжается", - написал он.