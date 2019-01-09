Затонувшее судно возле берегов Турции: идентифицировали тела двух украинцев
9 января, 2019, 10:22
Идентифицировали тела двух украинцев, погибших 7 января в результате аварии судна возле берегов Турции
Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.
"По результатам опознания идентифицировано 2 тела, которые вчера были подняты спасателями, близким погибших граждан Украини сообщили. Спасательная операция продолжается", - написал он.
По результатам опознания идентифицировано 2 тела, которые вчера были подняты спасателями, близким погибших граждан Украини сообщили. Спасательная операция продолжается- Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) January 9, 2019
- Напомним, утром 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 под флагом Панамы. Причина аварии - сильный удар волны.
- С 13 членов экипажа 11 - были гражданами Украины. В результате аварии погибли 4 украинца, 7 членов экипажа госпитализированы в больницы города Самсун.
- Кроме граждан Украины, на борту находились два азербайджанца. Российская сторона опровергла первые сообщения о наличии своих граждан на борту Volgo Balt 214.
- 8 января в МВД Турции подтвердили, что тела всех погибших уже подняли из воды . Также турецкая сторона подчеркнула, что сухогруз перевозил уголь из российского порта Азов.
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