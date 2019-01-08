Пострадавших в катастрофе возле Турции моряков выпишут из больницы в четверг
8 января, 2019, 18:06
Турецкие врачи в четверг выпишут из больницы украинских моряков, пострадавших от аварии на грузовом судне у берегов Самсуна
Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.
После этого моряков отвезут в Анкару, задокументируют их и помогут вернуться в Украину.
Последняя новость о пострадавших моряках в Самсуне - врачи приняли решение выписать всю команду утром в четвер. После этого они будут доставлены в Анкару, документированы, им будет оказано содействие в возвращении на Родину- Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 8 января 2019
Как сообщалось ранее, тело двух украинцев, погибших в результате аварии судна в Черном море, подняли на поверхность
- Напомним, число погибших при аварии грузового судна у Самсуна достигло шести человек. В Министерстве внутренних дел Турции подтвердили, что тела всех погибших уже подняли из воды. Сухогруз перевозил уголь из российского порта Азов.
- Известно, что четверо из них - украинцы.
- Грузовое судно Volgo Balt 214, которое шло под флагом Панамы, затонуло у берегов Турции в Черном море после сильного удара волны.
Читайте также
-
-
-
-
-
4 января, 2019 5 причин, почему Зеленский - не Рейган