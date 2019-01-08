Пострадавших в катастрофе возле Турции моряков выпишут из больницы в четверг

8 января, 2019, 18:06

Турецкие врачи в четверг выпишут из больницы украинских моряков, пострадавших от аварии на грузовом судне у берегов Самсуна

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

После этого моряков отвезут в Анкару, задокументируют их и помогут вернуться в Украину.

Последняя новость о пострадавших моряках в Самсуне - врачи приняли решение выписать всю команду утром в четвер. После этого они будут доставлены в Анкару, документированы, им будет оказано содействие в возвращении на Родину - Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 8 января 2019

Как сообщалось ранее, тело двух украинцев, погибших в результате аварии судна в Черном море, подняли на поверхность