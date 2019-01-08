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Пострадавших в катастрофе возле Турции моряков выпишут из больницы в четверг


фото: socialnews.xyz
Турецкие врачи в четверг выпишут из больницы украинских моряков, пострадавших от аварии на грузовом судне у берегов Самсуна

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

После этого моряков отвезут в Анкару, задокументируют их и помогут вернуться в Украину.

Как сообщалось ранее, тело двух украинцев, погибших в результате аварии судна в Черном море, подняли на поверхность

  • Напомним, число погибших при аварии грузового судна у Самсуна достигло шести человек. В Министерстве внутренних дел Турции подтвердили, что тела всех погибших уже подняли из воды. Сухогруз перевозил уголь из российского порта Азов.
  • Известно, что четверо из них - украинцы.
  • Грузовое судно Volgo Balt 214, которое шло под флагом Панамы, затонуло у берегов Турции в Черном море после сильного удара волны.
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