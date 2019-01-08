Из воды вытащили еще два тела погибших при крушении судна в Черном море
8 января, 2019, 13:41
Турецкие спасатели извлекли из воды тела еще двух человек, погибших в результате аварии судна в Черном море
Об этом сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.
"Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных погодных условиях нашли еще 2 тела погибших", - сообщил он.
По словам посла, в ближайшие часы будет проведена процедура опознания.
- Напомним, ранее сообщалось, что число погибших при аварии грузового судна у Самсуна достигло шести человек. В Министерстве внутренних дел Турции подтвердили, что тела всех погибших уже подняли из воды. Также турецкая сторона подчеркнула, что сухогруз перевозил уголь из российского порта Азов.
- На данный момент известно, что четверо из них - украинцы. В то же время кроме граждан Украины на борту находились два азербайджанца. Российская сторона опровергла первые сообщения о наличии своих граждан на борту Volgo Balt 214.
- Грузовое судно Volgo Balt 214, которое шло под флагом Панамы, затонуло возле берегов Турции в Черном море после сильного удара волны.
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