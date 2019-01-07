С украинцами на борту: у берегов Турции затонуло грузовое судно, есть погибшие

Судно с панамским флагом, отправилось из российского порта в Азовском море, направило сигнал с около 148 километров от берегов турецкой провинции Самсун.

Тринадцать членов экипажа находились на балкере, в том числе девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.

Береговая охрана заявила, что сигнал бедствия предупреждал о возможности затопления судна. Семь членов экипажа были спасены. По обновленным данным, шесть членов экипажа погибли.