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С украинцами на борту: у берегов Турции затонуло грузовое судно, есть погибшие

6 человек погибли 7 января после того, как грузовое судно с углем отправило сигнал бедствия у северного побережья Турции

Об этом сообщили береговая охрана и местные власти, пишет Reuters .

Судно с панамским флагом, отправилось из российского порта в Азовском море, направило сигнал с около 148 километров от берегов турецкой провинции Самсун.

Тринадцать членов экипажа находились на балкере, в том числе девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.

Береговая охрана заявила, что сигнал бедствия предупреждал о возможности затопления судна. Семь членов экипажа были спасены. По обновленным данным, шесть членов экипажа погибли.

 
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