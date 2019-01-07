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Стала известна причина катастрофы грузового судна с украинскими

Грузовое судно Volgo Balt 214, которое шло под флагом Панамы, затонуло у берегов Турции в Черном море после сильного удара волны

Об этом заяив представитель МИД Василий Кирилич, сообщает 112 Украина .

Кирилич отметил, что на борту находились 11 граждан Украины. Он также подтвердил, что четверо из них погибли.

"В результате удара волны судно не выдержало, разломилась и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении", - добавил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших при аварии грузового судна у Самсуна достигло шести человек. В Министерстве внутренних дел Турции подтвердили, что тела всех погибших уже подняли из воды. Также турецкая сторона подчеркнула, что сухогруз перевозил уголь из российского порта Азов.

На данный момент известно, что четверо из них - украинцы. В то же время кроме граждан Украины на борту находились два азербайджанца. Российская сторона опровергла первые сообщения о наличии своих граждан на борту Volgo Balt 214.

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