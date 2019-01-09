На Ровенщине от гриппа умерла 16-летняя девушка

9 января, 2019, 12:25

В Острожском районе Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка

Об этом сообщил Харьковский областной лабораторный центр в Facebook.

Девушка обратилась 2 января за медицинской домогою, ее сразу госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Острожской ЦРБ.

Впрочем, все необходимые реанимационные мероприятия оказались неэффективными и 7 января девушка умерла. Заключительный диагноз грипп А, вирусный энцефалит.

"Вирусологической лабораторией ГУ" Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины "лабораторно был подтвержден диагноз" грипп ". При исследовании материала обнаружили РНК вируса гриппа А (H3N2)", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, ребенок не был вакцинирован против гриппа.