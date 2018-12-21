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В Киеве от гриппа умерли две женщины


фото: politeka
21 декабря в Киеве от гриппа умерли две женщины, обе принадлежали к группам риска

Об этом сообщила ведущий инфекционист Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им.А.Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская, передает "Укринформ".

"В Киеве сегодня ночью и утром от гриппа группы А умерли два человека: женщины 47 и 86 лет. Обе входили в группы риска - имели сахарный диабет (в одном случае - впервые, пациентка не знала о своем диагнозе). Также больные поздно обратились за медицинской помощью - после 5-го дня болезни ", - сказала Голубовская.

По ее словам, штамм вируса гриппа А был выявлен с помощью быстрых тестов.

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