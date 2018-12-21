В Киеве от гриппа умерли две женщины
21 декабря, 2018, 14:26
21 декабря в Киеве от гриппа умерли две женщины, обе принадлежали к группам риска
Об этом сообщила ведущий инфекционист Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им.А.Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская, передает "Укринформ".
"В Киеве сегодня ночью и утром от гриппа группы А умерли два человека: женщины 47 и 86 лет. Обе входили в группы риска - имели сахарный диабет (в одном случае - впервые, пациентка не знала о своем диагнозе). Также больные поздно обратились за медицинской помощью - после 5-го дня болезни ", - сказала Голубовская.
По ее словам, штамм вируса гриппа А был выявлен с помощью быстрых тестов.
- Напомним, что из-за гриппа на карантин закрыли школы в Северодонецке Луганской области.
- Позже карантин ввели в 30 школах в Харьковской области.
- Минздрав сообщал, что в Украине заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией превысила эпидемический порог.
- 1 декабря во Харькове умерла от гриппа девятилетняя девочка и умерла 62-летняя женщина .
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