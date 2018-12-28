На Харьковщине от гриппа умерла девочка, которой было 11 дней

28 декабря, 2018, 16:50

В Сахновщинском районе от гриппа умер младенец, которому было 11 дней от роду

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр МЗ, передает Укринформ .

"На этой неделе зарегистрирован и лабораторно подтверждено летальный исход от гриппа у ребенка в возрасте до года", - отметили в центре.

В пресс-службе Харьковской областной государственной администрации сообщили, что девочке было 11 дней.

Добавили, что девочка заболела 6 декабря однако, семья к врачам не обратилась. Семью считают асоциальной: мать злоупотребляет алкоголем.

Отметим, что в течение недели гриппом и ОРВИ заболели 216 213 человек, из них 64,9% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 6,5%, среди детей до 17 лет снизился на 1,1%.