На Харьковщине от гриппа умерла девочка, которой было 11 дней
Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр МЗ, передает Укринформ .
"На этой неделе зарегистрирован и лабораторно подтверждено летальный исход от гриппа у ребенка в возрасте до года", - отметили в центре.
В пресс-службе Харьковской областной государственной администрации сообщили, что девочке было 11 дней.
Добавили, что девочка заболела 6 декабря однако, семья к врачам не обратилась. Семью считают асоциальной: мать злоупотребляет алкоголем.
Отметим, что в течение недели гриппом и ОРВИ заболели 216 213 человек, из них 64,9% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 6,5%, среди детей до 17 лет снизился на 1,1%.
- В Украине за неделю от гриппа умерли четыре человека.
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