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В Харькове от гриппа скончался еще один человек

На прошлой неделе в Харькове умерла 62-летняя женщина от гриппа

Об этом рассказала директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота, передает "Укринформ" .

"В течение прошлой недели в Харькове зарегистрирован еще один лабораторно подтвержденный летальный случай от гриппа А (Н3N2): скончалась 62-летняя женщина", - сказала она.

62-летняя харьковчанка жила вблизи городской поликлиники № 11, впрочем, к врачам не обращалась и лечилась самостоятельно. По результатам вирусологического исследования Центр гриппа и ОРВИ (Киев) подтвердил грипп А (Н3N2).

Махота сказала, что раньше такой летальный случай зарегистрирован относительно 9-летней девочки. По ее словам, женщина и девочка не были привиты против гриппа.

 

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