В Харькове от гриппа скончался еще один человек
17 декабря, 2018, 15:55
На прошлой неделе в Харькове умерла 62-летняя женщина от гриппа
Об этом рассказала директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота, передает "Укринформ" .
"В течение прошлой недели в Харькове зарегистрирован еще один лабораторно подтвержденный летальный случай от гриппа А (Н3N2): скончалась 62-летняя женщина", - сказала она.
62-летняя харьковчанка жила вблизи городской поликлиники № 11, впрочем, к врачам не обращалась и лечилась самостоятельно. По результатам вирусологического исследования Центр гриппа и ОРВИ (Киев) подтвердил грипп А (Н3N2).
Махота сказала, что раньше такой летальный случай зарегистрирован относительно 9-летней девочки. По ее словам, женщина и девочка не были привиты против гриппа.
- Напомним, что из-за гриппа на карантин закрыли школы в Северодонецке Луганской области.
- Позже карантин ввели в 30 школах в Харьковской области.
- МЗ сообщал, что в Украине заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией превысила эпидемический порог.
- 1 декабря в Харькове умерла от гриппа девятилетняя девочка.
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