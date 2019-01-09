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На Ровенщине от кори умер 49-летний мужчина

В Ровенской области 6 января умер 49-летний мужчина в результате заболевания корью

Об этом сообщил заведующий отделением эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Ровенского областного лабораторного центра Виктор Мороз, передает "Укринформ" .

"Житель пгт. Квасилов Ровенского района в возрасте 49 лет заболел корью 19 декабря. За медицинской помощью обратился 24 декабря и в был госпитализирован в инфекционное отделение Ровенской ЦРБ ", - сказал Мороз.

По его словам, в результате тяжелого течения кори за три дня пациента перевели в отделение интенсивной терапии и анестезиологии. Впрочем, его не удалось спасти.

"6 января мужчина скончался. Заключительный диагноз: отек головного мозга. Коревой энцефалит. Корь тяжелой формы лабораторно подтверждена. Пациент не был вакцинирован против кори ", - отметил Мороз.

  • Как сообщалось в конце ноября, заболеваемость корью в Украине выросла на 15% .
  • Польша может запретить въезд иностранцам без прививок от кори.
  • Минздрав закупил почти 400 000 доз вакцин от кори.
  • Минздрав сообщил, что с 28 декабря 2018 по 3 января 2019 - корью в Украине заболели уже 2305 человек большинство из них - дети.
  • Смерть 49-летнего мужчины - это уже 2 летальный исход вследствие захорювання корью за 2019 год.
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