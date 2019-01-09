На Ровенщине от кори умер 49-летний мужчина
Об этом сообщил заведующий отделением эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Ровенского областного лабораторного центра Виктор Мороз, передает "Укринформ" .
"Житель пгт. Квасилов Ровенского района в возрасте 49 лет заболел корью 19 декабря. За медицинской помощью обратился 24 декабря и в был госпитализирован в инфекционное отделение Ровенской ЦРБ ", - сказал Мороз.
По его словам, в результате тяжелого течения кори за три дня пациента перевели в отделение интенсивной терапии и анестезиологии. Впрочем, его не удалось спасти.
"6 января мужчина скончался. Заключительный диагноз: отек головного мозга. Коревой энцефалит. Корь тяжелой формы лабораторно подтверждена. Пациент не был вакцинирован против кори ", - отметил Мороз.
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