С февраля украинцы смогут обменивать валюту на почте

8 января, 2019, 10:58

Украинцы смогут купить и продать иностранную валюту в почтовых отделениях уже с 7 февраля

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

Соответствующие изменения утверждены постановлением центробанка №9 от 2 января 2019 "Об утверждении изменений в отдельные нормативно-правовые акты НБУ", которое вступает в силу 7 февраля 2019 г. одновременно со вступлением в силу закона "О валюте и валютных операциях".



Согласно документу, операторы почтовой связи смогут получить в НБУ лицензии на проведение банковских операций при наличии более 50 структурных подразделений, расположенных на 50% территории Украины; получение не менее 50% доходов от деятельности в сфере предоставления почтовых услуг; соответствие требованиям к финансовому состоянию, структуры собственности, репутации и профпригодности руководящего состава.

Кроме того, НБУ смягчил условия выдачи лицензий на осуществление деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме небанковским финансовым учреждениям.

В частности, вдвое уменьшен минимальный размер собственного капитала НФУ к 5 млн грн из 10 млн грн при условии, что финансовое учреждение будет осуществлять такую деятельность с использованием не более 50 структурных подразделений.

Каждое последующее увеличение количества структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения минимального собственного капитала на 5 млн грн вместо 10 млн грн.

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НБУ также отменил требование о наличии в НФУ не менее пяти структурных подразделений, помещения которых соответствуют требованиям Нацбанка, регулирующим порядок проведения валютно-обменных операций и по вопросам организации защиты помещений НФУ.

Небанковские финансовые учреждения и национальный оператор почтовой связи, которые уже имеют генеральные лицензии на осуществление валютных операций, будут иметь шесть месяцев переходного периода, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. Отсчет переходного периода стартует с даты вступления в силу закона "О валюте и валютных операциях", то есть с 7 февраля 2019 года, и продлится до 7 августа 2019 года.