С февраля украинцы смогут онлайн менять на валюту по 150 тыс. грн в день

19 декабря, 2018, 12:20

НБУ обнародовал последний из семи проектов нормативно-правовых актов, которые с 7 февраля 2019 года станут основой для новой либеральной системы валютного регулирования

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Предложенные Нацбанком изменения предусмотрены Законом Украины "О валюте и валютных операциях".

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В НБУ предполагают, что положение не вводит новых валютных ограничений, одновременно расширяя возможности проведения отдельных валютных операций. В частности:

● предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров увеличиваются вдвое до 365 дней

● вводится автоматизированная система электронных лимитов на смену индивидуальным лицензиям на отдельные валютные операции по переводу резидентами средств за границу

● упрощается валютный надзор за операциями покупки и перевода иностранной валюты до 150 тыс. грн в эквиваленте;

● расширяется перечень доступных валютных операций клиентов с банками, в частности, разрешается проведение валютных свопов и безпоставочных форвардов;

● становится возможным онлайн покупка физическими лицами иностранной валюты и банковских металлов в пределах 150 тыс. грн в эквиваленте в день;

● разрешается приобретение юридическими лицами банковских металлов без физической поставки в 150 тыс. грн в эквиваленте в день;

Также разрешаются переводы физических лиц за границу до 150 тыс. грн без открытия счета.

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Нормы опубликованного проекта Положения о применении мер защиты направлены на противодействие кризисным явлениям, объясняют в НБУ.

Документ будет носить временный характер действия - до окончательного перехода к полной свободе проведения валютных операций, отмечают в Нацбанке.

По итогам публичного обсуждения окончательная и одобренная Правлением Национального банка версия всех семи нормативно-правовых актов будет обнародована не позднее чем за 30 дней до вступления в силу Закона "О валюте и валютных операциях", то есть до 7 января 2019 года.