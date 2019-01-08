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НБУ вводит более 20 послаблений на валютном рынке

Национальный банк Украины утвердил новую систему валютного регулирования и обнародовал дорожную карту валютной либерализации

Согласно сообщению пресс-службы НБУ, новая система состоит из восьми основных постановлений Нацбанка, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

В частности, новое регулирование предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. В НБУ считают, что это облегчит ведение бизнеса и улучшит инвестиционную привлекательность Украины.

В общем С 7 февраля будет введены в действие более 20 послаблений:

  • вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам - до 365 дней
  • отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн;
  • разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводам средств из Украины на такие счета)
  • отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции - их заменит система электронных лимитов (2 млн евро / год для юридических лиц, 50 тыс. евро / год для физических лиц);
  • отменяются санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов;
  • отменяется ограничение на досрочное погашение внешних обязательств;
  • разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций;
  • разрешается осуществление операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины;
  • отменяется процедура регистрации внешних заимствований;
  • разрешается оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты - до 150 тыс. грн / день в эквиваленте)
  • разрешается банкам продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту;
  • разрешается заключение банками валютных свопов с резидентами и нерезидентами;
  • разрешаются безлимитные инвестиции банков в ценные бумаги инвестиционного класса;
  • увеличивается лимит на переводы иностранной валюты за границу без открытия счета для физических лиц - с 15 до 150 тыс. грн / год;
  • увеличивается лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн / день (без ограничений для юридических лиц, ведущих деятельность, связанную с использованием банковских металлов);
  • разрешается юридическим лицам ввоз-вывоз банковских металлов, если это предусмотрено их уставом;
  • разрешается резидентам внесение платежей в иностранной валюте при страховании жизни;
  • разрешается осуществлять инвестиции и кредитовать резидентов со счета ЛОРО в гривнях банка-нерезидента;
  • банкам-нерезидентам разрешается покупать валюту на всю сумму остатка в гривнях на счету ЛОРО;
  • разрешается покупать и накапливать иностранную валюту на счету для выплат по внешним заимствованиям;
  • отменяется двойной контроль по операциям по экспорту продукции - валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил информацию о соответствующей таможенной декларации;
  • разрешается осуществление инвестиций в Украину не только в валютах первой, но и второй группы классификатора валют;
  • унифицированы перемещения валютных ценностей через границу.

Конечная цель Национального банка - снятие всех имеющихся ограничений и переход к режиму свободного движения капитала, что станет основой для облегчения ведения бизнеса и инвестиционного климата в Украине, притока иностранного капитала, устойчивого экономического роста, говорится в сообщении.

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  • Напомним, в Украине с 1 января 2019 разрешена покупка и продажа иностранной валюты через платежные терминалы и банкоматы.
  • 19 декабря НБУ обнародовал последний из семи проектов нормативно-правовых актов, с 7 февраля 2019 станут основой для новой либеральной системы валютного регулирования. Положение не вводит новые валютные ограничения, одновременно расширяя возможности проведения отдельных валютных операций.


 

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