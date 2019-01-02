Купить и продать валюту теперь можно в банкоматах и терминалах
Такая норма предусмотрена постановлением Национального банка Украины №63, которым вводятся новые правила валютно-обменных операций.
Купить-продать валюту в терминалах и банкоматах банков можно без наличия карточного счета. Операции проводятся исключительно с наличными.
После доработки банковскими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.
Пользователь может обменять гривны на доллары, евро или другую валюту, которую предложит аппарат. В течение 15 минут можно будет провести обратную операцию.
По новым правилам, если сумма валютно-обменной операции не превышает установленный на сегодня суточный лимит (150 тыс. грн), банки и другие финучреждения теперь не имеют права требовать у клиента предоставления личных данных и подпись на квитанции или документе РРО.
- Напомним, 19 декабря НБУ обнародовал последний из семи проектов нормативно-правовых актов, с 7 февраля 2019 года станут основой для новой либеральной системы валютного регулирования. Положение не вводит новых валютных ограничений, одновременно расширяя возможности проведения отдельных валютных операций.
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