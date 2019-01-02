Купить и продать валюту теперь можно в банкоматах и терминалах

2 января, 2019, 18:08

В Украине с 1 января 2019 года разрешена покупка и продажа иностранной валюты через платежные терминалы и банкоматы

Такая норма предусмотрена постановлением Национального банка Украины №63, которым вводятся новые правила валютно-обменных операций.

Купить-продать валюту в терминалах и банкоматах банков можно без наличия карточного счета. Операции проводятся исключительно с наличными.

После доработки банковскими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

Пользователь может обменять гривны на доллары, евро или другую валюту, которую предложит аппарат. В течение 15 минут можно будет провести обратную операцию.

По новым правилам, если сумма валютно-обменной операции не превышает установленный на сегодня суточный лимит (150 тыс. грн), банки и другие финучреждения теперь не имеют права требовать у клиента предоставления личных данных и подпись на квитанции или документе РРО.