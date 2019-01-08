"Нафтогаз" будет продавать газ по рыночной цене в 2020 году, - меморандум МВФ

8 января, 2019, 22:25

Национальная акционерная компания "Нафтогаз" до января 2020 выровняет цены на газ для населения с рыночными

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Соответствующее обязательство берет на себя Украина согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике по программе финансовой помощи stand-by между Украиной и Международным валютным фондом, которое обнародовали 8 января.

"С 1 января 2020 года "Нафтогаз" будет продавать газ домохозяйствам и теплокоммунэнерго по цене, которая будет доминировать на рынке", - говорится в меморандуме.

Отмечается, что Украина также отменила возможность оплачивать отопление в рассрочку для тех, кто не получает субсидии.

В документе говорится также о том, что в марте 2019 года правительство планирует запустить пилотный проект по монетизации субсидий. Ожидается, что монетизация будет работать с января 2020 года.

"Кроме того, с июля 2019 мы запустим Фонд энергоэффективности, чтобы способствовать снижению потребления газа в Украине", - говорится в меморандуме.