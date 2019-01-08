"Нафтогаз" будет продавать газ по рыночной цене в 2020 году, - меморандум МВФ
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Соответствующее обязательство берет на себя Украина согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике по программе финансовой помощи stand-by между Украиной и Международным валютным фондом, которое обнародовали 8 января.
"С 1 января 2020 года "Нафтогаз" будет продавать газ домохозяйствам и теплокоммунэнерго по цене, которая будет доминировать на рынке", - говорится в меморандуме.
Отмечается, что Украина также отменила возможность оплачивать отопление в рассрочку для тех, кто не получает субсидии.
В документе говорится также о том, что в марте 2019 года правительство планирует запустить пилотный проект по монетизации субсидий. Ожидается, что монетизация будет работать с января 2020 года.
"Кроме того, с июля 2019 мы запустим Фонд энергоэффективности, чтобы способствовать снижению потребления газа в Украине", - говорится в меморандуме.
- Ранее в правительстве сообщили, что первый этап монетизации субсидий Минсоцполитики должно внедрить в июле 2018 года, всю систему - до конца года.
- Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, правительство создает единый реестр украинцев, которые получают субсидии.
- Впоследствии Министерство социальной политики разъяснило, что автоматический пересчет субсидий на основе доходов людей будет проведен в мае, а не в апреле.
- По словам вице-премьер-министр Украины Павла Розенко, практика монетизации сэкономленных субсидий стимулирует людей к энергосбережению. Так, за первый год более 1,7 млн украинцев получили выплаты по субсидиям за энергосбережение.
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