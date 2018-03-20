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Перерасчет субсидий проведут в мае, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики разъяснило, что автоматический перерасчет субсидий на основе доходов людей будет проведен в мае, а не в апреле

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Органы социальной защиты населения проводят переназначение субсидий на новый период каждый год в мае, рассчитывая размер пособия на летний период, а в октябре - на отопительный сезон. То есть автоматический перерасчет субсидий на основе доходов людей осуществляется два раза в год - в мае и октябре.

Отмечается, что в зависимости от индивидуального запроса субсидианта перерасчет может производиться в другом месяце. Например, если лицо стало пенсионером или перестало работать и получает один доход - пенсию, то оно имеет право обратиться с заявлением на перерасчет субсидии. При этом будут учитываться его актуальные доходы.

В апреле будет перерасчет субсидий не на основе доходов людей, а с учетом того, что апрель - неполный отопительный месяц. Пересчет будет осуществляться на тех же условиях, что и в октябре прошлого года, когда назначали "зимние" субсидии.

Отмечается, что в мае органы соцзащиты будут принимать во внимание доходы, полученные в третьем и четвертом кварталах 2017 года.

Ранее в правительстве сообщили, что первый этап монетизации субсидий Минсоцполитики должно внедрить в июле 2018 года, всю систему - до конца года.
Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, правительство создает единый реестр украинцев, получающих субсидии.

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