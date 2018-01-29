В правительстве рассказали, когда начнется монетизация субсидий

29 января, 2018, 19:08

Первый этап монетизации Министерство социальной политики должно внедрить в июле, всю систему - до конца года

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в интервью “Обозревателю”.

Первый этап монетизации субсидий, а именно монетизация льгот на жилищно-коммунальные услуги, начнется 1 июля. Если процесс будет проходить успешно, это будет аргументом быстрее ввести монетизацию самих субсидий.

“Я как министр обязан выполнять нормы законодательства. Принят закон о жилищно-коммунальных услугах. Там написано: с 1 января 2019 субсидии должны платиться потребителям. Если изменений не будет, то мы будем обязаны это реализовать”, - заявил Рева.

По словам министра, Украина еще не достигла достаточного уровня социального обеспечения.

“Я пока очень осторожно к этому отношусь, потому что мы еще не достигли того уровня социального обеспечения, чтобы у нас: а) уменьшилось количество субсидиантов; б) размер самой субсидии составлял 20-30% от доходов домохозяйств. Потому что сейчас субсидия иногда больше, чем пенсия у некоторых граждан”, - пояснил министр.

Тем временем переговоры правительства с местными органами самоуправления по монетизации льгот в транспорте идут не активно.

“Все будет зависеть от того, как мы с ними договоримся, потому что решение этих вопросов находится в их компетенции. Пока, к сожалению, большого энтузиазма с их стороны я не вижу”, - отметил Рева.