В правительстве рассказали, когда начнется монетизация субсидий
Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в интервью “Обозревателю”.
Первый этап монетизации субсидий, а именно монетизация льгот на жилищно-коммунальные услуги, начнется 1 июля. Если процесс будет проходить успешно, это будет аргументом быстрее ввести монетизацию самих субсидий.
“Я как министр обязан выполнять нормы законодательства. Принят закон о жилищно-коммунальных услугах. Там написано: с 1 января 2019 субсидии должны платиться потребителям. Если изменений не будет, то мы будем обязаны это реализовать”, - заявил Рева.
По словам министра, Украина еще не достигла достаточного уровня социального обеспечения.
“Я пока очень осторожно к этому отношусь, потому что мы еще не достигли того уровня социального обеспечения, чтобы у нас: а) уменьшилось количество субсидиантов; б) размер самой субсидии составлял 20-30% от доходов домохозяйств. Потому что сейчас субсидия иногда больше, чем пенсия у некоторых граждан”, - пояснил министр.
Тем временем переговоры правительства с местными органами самоуправления по монетизации льгот в транспорте идут не активно.
“Все будет зависеть от того, как мы с ними договоримся, потому что решение этих вопросов находится в их компетенции. Пока, к сожалению, большого энтузиазма с их стороны я не вижу”, - отметил Рева.
- Весной 2017 года Кабмин объяснил, кто же может получать деньги за сэкономленные жилищные субсидии и как это будет работать.
- В октябре заместитель министра финансов Сергей Марченко рассказал, что субсидии монетизируется в три этапа.
- Впоследствии Кабмин утвердил введение с 1 января 2018 года механизма оплаты субсидий "живыми" деньгами за фактически потребленные услуги.
- В декабре стало известно, что в проект бюджета на 2018 год финансирование программы жилищных субсидий и льгот заложили на уровне 71 млрд грн, что на 16 млрд больше, чем планировалось.
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