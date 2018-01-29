 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В правительстве рассказали, когда начнется монетизация субсидий

Первый этап монетизации Министерство социальной политики должно внедрить в июле, всю систему - до конца года

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в интервью “Обозревателю”.

Первый этап монетизации субсидий, а именно монетизация льгот на жилищно-коммунальные услуги, начнется 1 июля. Если процесс будет проходить успешно, это будет аргументом быстрее ввести монетизацию самих субсидий.

“Я как министр обязан выполнять нормы законодательства. Принят закон о жилищно-коммунальных услугах. Там написано: с 1 января 2019 субсидии должны платиться потребителям. Если изменений не будет, то мы будем обязаны это реализовать”, - заявил Рева.

По словам министра, Украина еще не достигла достаточного уровня социального обеспечения.

“Я пока очень осторожно к этому отношусь, потому что мы еще не достигли того уровня социального обеспечения, чтобы у нас: а) уменьшилось количество субсидиантов; б) размер самой субсидии составлял 20-30% от доходов домохозяйств. Потому что сейчас субсидия иногда больше, чем пенсия у некоторых граждан”, - пояснил министр.

Тем временем переговоры правительства с местными органами самоуправления по монетизации льгот в транспорте идут не активно.

“Все будет зависеть от того, как мы с ними договоримся, потому что решение этих вопросов находится в их компетенции. Пока, к сожалению, большого энтузиазма с их стороны я не вижу”, - отметил Рева.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

29 января, 2018 понедельник

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать