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В Украине появится реєєстр получателей субсидий


фото: frontnews
Правительство создает единый реестр украинцев, которые получают субсидии

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Заседание Кабмина: сегодня создадим единый прозрачный реестр людей, которые получают субсидии. Это важный шаг для верификации и избежания злоупотреблений с субсидиями", - написал Гройсман.

Реестр будет автоматизированным и подчиняться Минсоцполитики. В него будут вносить такие данные получателя субсидии: фамилия, имя, отчество, дату рождения, номер карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта, сведения о месте жительства, лицах, с учетом которых назначена субсидия, данные о доходах каждого лица, период предоставления и размер субсидии, оплачиваемые услуги.

 

Напомним, ранее в правительстве сообщили, что первый этап монетизации субсидий Минсоцполитики будут внедрять в июле 2018 года, всю систему - до конца года.

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