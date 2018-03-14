В Украине появится реєєстр получателей субсидий
Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Заседание Кабмина: сегодня создадим единый прозрачный реестр людей, которые получают субсидии. Это важный шаг для верификации и избежания злоупотреблений с субсидиями", - написал Гройсман.
Реестр будет автоматизированным и подчиняться Минсоцполитики. В него будут вносить такие данные получателя субсидии: фамилия, имя, отчество, дату рождения, номер карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта, сведения о месте жительства, лицах, с учетом которых назначена субсидия, данные о доходах каждого лица, период предоставления и размер субсидии, оплачиваемые услуги.
Напомним, ранее в правительстве сообщили, что первый этап монетизации субсидий Минсоцполитики будут внедрять в июле 2018 года, всю систему - до конца года.
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