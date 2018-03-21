Более 1,7 млн украинцев получили выплаты по субсидиям за энергосбережение, - Розенко

21 марта, 2018, 18:17

Введенная правительством практика монетизации сэкономленных субсидий стимулирует людей к энергосбережению

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Правительственный курьер.

По словам Розенко, в первый год после введения новой системы субсидий, правительство сознательно пошло на завышение норм потребления газа.

"Мы сознательно первый год увеличили норму потребления газа, чтобы люди не волновались. Потом мы увидели реальное потребление газа и вывели реальную цифру. Сейчас норма потребления энергоресурсов оптимизирована, и вы уже не увидите и не услышите нигде жалоб на то, что открывают форточки зимой и отапливают улицы”, - заверил он.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что введенная правительством практика монетизации сэкономленных субсидий также стимулирует людей к энергосбережению.

"Тех, кто в прошлом отопительном сезоне экономно относились к использованию энергоносителей, мы отметили материальной компенсацией. Первую монетизированную выплату за прошлый отопительный сезон получили 1 млн 700 тыс. семей”, - отметил Павел Розенко.