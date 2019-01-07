Временная версия: у Православной церкви Украины появился сайт
7 января, 2019, 10:05
Новообразованная каноническая автокефальная единая поместная Православная церковь Украины сообщила об открытии собственного временного сайта в интернете - до сих пор церковь была представлена только в соцсетях
Сайт работает по адресу pomisna.info , сообщает " Укринформ ".
"Просьба учитывать, что это временная версия. За несколько месяцев будет полноценная. Материалы будут добавляться постепенно", - отметили в ПЦУ.
Читайте также: "Для вечного доказательства". Полный текст Томоса для Украины
- Напомним, 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
- Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление Томосу - еще одним Актом провозглашения независимости Украины .
- Глава Украинской Греко-Католической церкви Святослав поздравил соотечественников с получением Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.
Читайте также
-
-
-
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
Читайте также
-
-
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой