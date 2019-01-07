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Временная версия: у Православной церкви Украины появился сайт

Новообразованная каноническая автокефальная единая поместная Православная церковь Украины сообщила об открытии собственного временного сайта в интернете - до сих пор церковь была представлена только в соцсетях
Сайт работает по адресу pomisna.info , сообщает " Укринформ ".

"Просьба учитывать, что это временная версия. За несколько месяцев будет полноценная. Материалы будут добавляться постепенно", - отметили в ПЦУ.

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