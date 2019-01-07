В будущем Константинополь может признать ПЦУ патриархатом, - Филарет
Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой" , передает РБК-Украина .
"Пока нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас сошлись на том, что мы - митрополия, но митрополия для всего православия. Мы имеем претензии на патриархат потому, что мы - большая церковь. Мы надеемся, что Украинскую церковь со временем константинопольский Вселенский патриарх признает и патриархатом. это - будущее, но это будет ", - сказал Филарет.
Он отметил, что Российская и несколько других церквей пока не войдут в общение с ПЦУ, однако постепенно большинство войдет.
"Постепенно все войдут в молитвенное единение и с Вселенским патриархом, и с украинской церковью. В том числе и русская, потому что другого пути нет", - сказал он.
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- Напомним, 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
- Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление Томосу - еще одним Актом провозглашения независимости Украины .
- Глава Украинской Греко-Католической церкви Святослав поздравил соотечественников с получением Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.
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