Увидеть Томос: возле Софии Киевской люди выстроились в многотысячную очередь

7 января, 2019, 14:45

Томос об автокефалии Православной церкви Украины уже может увидеть каждый желающий в Софии Киевской

Об этом сообщает " Укринформ ".

После завершения рождественской литургии, которую совершил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний с участием руководства государства, открыто вход всем желающим в Софию Киевскую, где в Трапезном храме (Малой Софии) выставлено Томос об автокефалии ПЦУ.

Сейчас через всю Софийскую площадь растянулась очередь из нескольких тысяч желающих увидеть Томос. Царит приподнятая атмосфера. Люди около двух часов ждали открытия храма после завершения праздничного богослужения.

В понедельник, 7 января, с 10:00 проходила Рождественская литургия в Софии Киевской во главе с митрополитом Епифанием. После литургии Томос перенесли для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской, где каждый сможет увидеть документ в любой день с 8:00 утра до 6 вечера.

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