Угрозы Гундяева Вселенскому патриарху является признаком слабости, - Филарет

"Московские патриархи шли против воли Божьей и терпят крах. Вот последнее выступление патриарха Кирилла против Вселенского патриарха. Я когда прочитал то, что написал патриарху Варфоломею патриарх Кирилл, подумал: до какой низости опустился патриарх, выступает против своего собрата - Вселенского патриарха, и так его унижает. И это признак слабости. Сильный человек, сильное государство никогда не угрожает ", - подчеркнул Филарет.

В своем послании патриарх Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) призвал Вселенского патриарха Варфоломея отказаться от идеи предоставления автокефалии Православной церкви Украины

При этом глава РПЦ угрожал Варфоломею, заявив, что тот "навсегда потеряет возможность служить единению святых Божиих Церквей" и "перестанет быть Первым в православном мире, насчитывающим сотни миллионов верующих", а также напугал Страшным судом.

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