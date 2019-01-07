Угрозы Гундяева Вселенскому патриарху является признаком слабости, - Филарет
Об этом Филарет сказал в интервью телеканалу "Прямой", передает " Укринформ ".
"Московские патриархи шли против воли Божьей и терпят крах. Вот последнее выступление патриарха Кирилла против Вселенского патриарха. Я когда прочитал то, что написал патриарху Варфоломею патриарх Кирилл, подумал: до какой низости опустился патриарх, выступает против своего собрата - Вселенского патриарха, и так его унижает. И это признак слабости. Сильный человек, сильное государство никогда не угрожает ", - подчеркнул Филарет.
При этом глава РПЦ угрожал Варфоломею, заявив, что тот "навсегда потеряет возможность служить единению святых Божиих Церквей" и "перестанет быть Первым в православном мире, насчитывающим сотни миллионов верующих", а также напугал Страшным судом.
Читайте также: "Для вечного доказательства". Полный текст Томосу для Украины
- Напомним, 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
- Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление Томосу - еще одним Актом провозглашения независимости Украины .
- Глава Украинской Греко-Католической церкви Святослав поздравил соотечественников с получением Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-