Праздничное богослужение в Софии Киевской. ПРЯМОЙ ЭФИР

7 января, 2019, 10:40

В понедельник, 7 января, в 10:00 началась Рождественская литургия в Софии Киевской во главе с митрополитом Епифанием

Еспресо.TV транслирует событие в прямом эфире.

Участие в церемонии принимает президент Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, капелланы и волонтеры.

В храме находится Томос об автокефалии ПЦУ. После литургии Томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской, где каждый сможет увидеть документ в любой день с 8:00 утра до 18 часов вечера.

"Знаковость и историчность этого богослужения заключается в том, что в этот день украинский народ отмечает не только спасительное событие рождения в мир Богомладенца, но и возрождение и утверждение единой поместной Украинской Православной Церкви.

Знак подтверждения церковной автокефалии и независимости в соборе Святой Софии - Премудрости Божьей во время богослужения находится долгожданный Томос - документ, который Вселенский Патриарх Варфоломей 6 января 2019 передал главе Православной Церкви Украины Блаженнейшему Митрополиту Епифанию ", - говорится на сайте поместной церкви Украины.

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