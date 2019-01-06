"Мы празднуем праздник человека, начинающего по-Божьему жить", - предстоятель УГКЦ Святослав о Рождестве Христовом

6 января, 2019, 16:53

Жизнь и служение Иисуса Христа стало примером того, как должен жить каждый человек и как она относиться к другим

Об этом глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) заявил в Сочельник, 6 января 2018 года, в эфире Еспрессо.TV .

"Праздник Рождества это праздник большой близости между Богом и человеком", ибо, как отметил он, "сам Создатель стал человеком".

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"До Рождества и в религиозной, и в философской греко-римском среде считалось, что между Богом и человеком существует огромная пропасть, огромное расстояние, как между кем-то, кто вечен, и тем, кто является смертным. И вот это расстояние преодолено. Бог сделал шаг к человеку, Бог с нами настолько сблизился, что стал одним из нас. Поэтому говорит Христос, что он не стесняется нас с Вами называть своими братьями и сестрами, будучи нашим Богом", - пояснил предстоятель УГКЦ.

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Кроме того, что пришествие Иисуса Христа на землю является "центральным событием человеческой истории", подчеркнул он, его его жизнь стала примером того, как должен жить каждый человек и как относиться к другим.

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"... Мы празднуем не только близость Бога к нам, мы празднуем праздник человека, начинающего по-Божьему жить. Бог становится одним из нас, начинает жить по-человечески, а человек начинает жить по-Божьему. Поэтому, мы должны в свете Рождества научиться смотреть на мир, на себя, на друг друга, на общество Божьими глазами. Смотреть глазами того, кто пришел чтобы нам послужить для того чтобы выполнить высшую власть, которую он, как власть служения на благо - на благо человека, на благо всего человечества. Итак, праздник Рождества - это праздник Бога с человеком, праздник человека в Боге, праздник воплощения Божьей истины, правды Божией, которая сегодня присутствует между нами", - отметил глава украинских греко-католиков.