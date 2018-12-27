Дозвольте колядувати! Топ-20 колядок и щедривок, самых любимых в народе

28 декабря, 2018, 11:01

Татьяна Зинченко

Колядки - песенная история нашей духовности и веры, незаменимые спутники Рождества. Еспресо предлагает 20 самых лучших вариантов колядок и щедривок, которые сделают праздника яркими и незабываемыми

Так повелось у нас с давних времен, что самый ожидаемый День рождения на земле сопровождается лучшими песнями - колядками. Это величальные песни, посвященные Спасителю и радости, которая пришла на землю вместе с Его появлением: радости спасения, обновления, радости нового года. Их складывали в народе, совершенствовали, темы, идеи и сюжеты подхватывали выдающиеся музыканты, композиторы, поэты, и так рождались шедевры. За обработку и восстановление колядок брались выдающиеся композиторы: Николай Лысенко, Станислав Людкевич и другие.

Еспресо предлагает самые лучшие и самые известные из них. Организуйте вертепы, колядуют друзьям и родным, пойте вместе с нами, праздники же же!

Колядки - величальные песни

Они восходят к глубокой древности. Исследователи предлагают различные мнения относительно происхождения термина "коляда". Многие считают, что оно происходит от латинского слова Calenda, что означает праздник нового года.

С появлением христианства обряд колядования был приурочен к Рождеству Христову. Возникли новые религиозные колядки с библейскими образами, которые также пользуются большой популярностью в народе.

Колядуют на Рождество шумной, дружной компанией с Вифлеемской звездой, вертепом, масками, костюмами.

В народе есть такое полушутливое мнение, что первым в дом на Рождество должен зайти мужчина. Поэтому на Рождество колядуют ребята, а уже на следующий день к ним присоединяются и девушки.

Как колядовать

Надо выбрать "михоношу" - того, кто будет носить мешок для даров. Хозяева должны класть угощение в этот мешок, а не давать другим героям действа. Еще одевались козами, медведями, ангелами, скоморохами. При подготовке костюма понадобятся и старый полушубок, одетый наизнанку, и бабушкина яркий платок, и всевозможные маски.

Обязательно сделайте Звезду. Ведь главная задача в рождество - славить Христа в колядках.

Вертеп - маленький переносной театр с библейскими персонажами и рождественскими сюжетами - один самых ярких символов Рождества. Организуйте вертепы!

И, конечно, изучите тексты колядок. Пойте их вместе, от души прославляя праздник Рождества Христова.

От нас - тексты, мелодии, видео, от вас - вдохновение!

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Одна из самых известных колядок. Яркий образец тесного сочетания религиозной и народной колядковий традиции. Колядка вместе с другой рождественской песней "Во Вифлеємі нині новина" звучала в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

Добрий вечір тобі, пане господарю. Приспів: Радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився! (Припев повторить после каждой строчки). Застеляйте столи та все килимами, Кладіть паляниці з ярої пшениці. Бо прийдуть до тебе три празники в гості: Ой що перший празник – Рождество Христове,* А другий вже празник – Святого Василя, А третій вже празник – Святе Водохреща. А що перший празник зішле тобі втіху, А що другий празник зішле тобі щастя, А що третій празник зішле всім нам долю, Зішле всім нам долю, Україні волю.

Нова радість стала

Не менее известная украинская колядка - тесное переплетение религиозной и народной колядковий традиции. К религиозному содержания добавлен характерный для народных колядок желательный добра мотив: "Даруй лета щасливии сего дома хозяину".

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого повився.

Просиме тя царю небесний владарю

Даруй літа щасливії цьому господарю

Цьому господарю та й цій господині

Даруй літа щасливії всій його родині.

Бог предвічний

Древнейшей современной колядой есть "Бог предвечный", известная еще с 1780 года. Колядуют ее в каждом доме не только на Украине, но и в Европе.

Бог предвічний народився, Прийшов днесь із небес, Щоб спасти люд свій весь, І утішився. В Вифлеємі народився, Месія, Христос наш, І пан наш, для всіх нас, Нам народився. Ознаймив це Ангел Божий Наперед пастирям, А потім звіздарям І земним звірям. Діва Сина як породила, Звізда ста, де Христа Невіста Пречиста Сина зродила. Тріє царі несуть дари До Вифлеєм-міста, Де Діва Пречиста Сина повила. Звізда їм ся об'явила, В дорозі о Бозі, При волі, при ослі Їм ознаймила. "Тріє царі, де ідете?" "Ми ідем в Вифлеєм, Вінчуєм спокоєм * І повернемся". Іншим путем повернули, Погану, безстидну, Безбожну Іроду Не повідали. Йосифові Ангел мовить: З Дитятком і з Матков, З бидлятком, ослятком Хай ся хорониить. "Слава Богу!" - заспіваймо, Честь Сину Божому Господеви нашому.

По всьому світі стала новина!

Колядка с евангельским сюжетом о поисках Иродом Иисуса Христа.

Тема песни - бегство Марии с Младенцем в Египет и чудо с пшеницей. По мнению Михаила Грушевского, этот мотив связан с популярным в христианской символике сравнением Христа с пшеничным зерном.

По всьому світу стала новина:

Діва Марія Сина родила.

Сіном притрусила,

В яслах положила

Господнього Сина. Діва Марія Бога просила:

– В що ж би я Сина свого сповила?

Ти, небесний Царю,

Пришли мені дари,

Сього дому господарю. Зійшли Ангели з неба до землі,

Принесли дари Діві Марії:

Три свічі воскові,

Ще й ризи шовкові

Ісусови Христови. Засіяла звізда з неба до землі,

Зійшли Ангели к Діві Марії.

Співають Їй пісні,

Господній Невісті,

Радости приносять.

Тиха ніч

"Тихая ночь" - рождественская песня колядка, создана в Австрии в 1818 году. Одно из самых известных и широко распространенных в разных языках по всему миру рождественских песнопений. Относится к нематериальному культурному наследия ЮНЕСКО.

Песня была создана 24 декабря 1818 в рождественский вечер в австрийской деревне Оберндорф под Зальцбургом. Текст написал викарный церкви св. Николауса и поэт Йозеф Мор. Музыку - композитор и органист Франц Грубер.

Тиха ніч, свята ніч! Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні. Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя! Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ. Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна! Пречистая Діва Во Вифлиємі нині новина

Это авторская украинская колядка. Ее слова и музыка принадлежат Остапу Нижанкивскому, хотя об этом мало кто знает. Во Вифлеємі нині новина:

Пречиста Діва зродила Сина,

В яслах сповитий поміж бидляти,

Спочив на сіні Бог необнятий. Вже Херувими славу співають,

Ангельські хори Пана витають,

Пастир убогий несе, що може,

Щоб подарити Дитятко Боже. А ясна зоря світу голосить:

Месія радість, щастє приносить!

До Вифлеєма спішіть всі нині,

Бога звитайте в бідній Дитині! За світлом зірки, десь аж зі сходу

Йдуть три владики княжого роду,

Золото дари, кадило, миро

Враз з серцем чистим несуть в офіру. Марія Мати Сина леліє,

Йосиф старенький пелени гріє,

А Цар всесвіта в зимні і болю

Благословить нас на ліпшу долю. Ісусе милий, ми не богаті,

Золота дарів не можем дати,

Но дар ціннійший несем від мира,

Се віра серця, се любов щира. Глянь оком щирим, о Божий Сину,

На нашу землю на Україну,

Зійшли їй з неба дар превеликий,

Щоб Тя славила во вічні віки. Бог ся рождає Также авторская украинская колядка от Остапа Нижанковского, которая уже давно стала народной. Бог ся рождає, хто ж Го може знати! Ісус Му ім’я, Марія Му Мати! Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут! Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!* Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко! Три славні царі к вертепу приходять,**

Ладан і смирну, золото приносять.*** А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають. І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо. Спи, Ісусе, спи... Песня Иосифа Кишакевича. Мелодия колыбельной - нежная и праздничная, дарит наслаждение и вселяет веру в рождественское чудо. Небо і земля нині торжествують

Очень популярная колядка за пределами Украины. Небо і земля (2) нині торжествують,

Ангели, люди (2) весело празднують. Приспів:

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

“Чудо, чудо!” повідають. Во Вифлеємі (2) весела новина:

Пречиста Діва (2) породила Сина! Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) сонце засвітило. Ангели служать (2) свойому Королю

І во вертепі (2) творять Його волю. Три славні царі (2) зі сходу приходять,

Ладан і смирну (2), золото приносять.* Царю і Богу (2) тоє офірують,

Пастирі людям (2) все розповідують.** І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,

“Слава во вишних” (2) Йому заспіваймо. Колядки для детей Динь-дзинь Прилетіли ангелята Прилетіли ангелята,

Як пташата з неба,

І співали всі Дитятку

Весело, як треба: "Гей же, гей же! О Ісусе!

Гей же, гей же! Слава!"

Та будили там пастирів

Всю нічку – до раня. Голосили, що на світі

Сталася новина:

Діва в яслах днесь на сіні

Породила Сина, Боже Дитя, всіх Владику.

Пастирі, вставайте,

Біжіть скоро до вертепу,

Його повитайте! Поспішім ми до вертепу,

Поклін Му віддаймо

І весело: "Гей же, гей же!"

Йому заспіваймо. Гей же, гей же! О Ісусе!

Гей же, гей же! Слава!

За щасливу тую нічку

Вічна Тобі хвала! Добрий вечір, люди! Добрий вечір, люди,

Вашій теплій хаті!

Щоб були ви завжди

Щедрі і багаті!

Хай Різдво Христове

Вас благословляє,

Бог ся рождає! Всім колядникам

Ви відчиняйте двері

І просіть до столу,

До своєй вечері.

Хай у вашій хаті

Нині все співає,

Бог ся рождає! Гарно колядуйте

І святкуйте нині,

Ми бажаєм щастя

Вашій всій родині!

Весь наш рід великий

Нині освятився,

Бог народився! Jingle Bells на украинском "Шпилясти кобзари" спели на украинском языке хит Jingle Bells и сняли в новогоднем видео шестерых бездомных щенков, чтобы найти для них дом.

Идея видеоклипа и слова украинской версии новогодней песни принадлежат поэтессе Оксане Боровец, которая занимается проектом развития бренда бандуры в Украине Bandura Style. Молитва на Рождество

Это шестой сингл социально-художественного проекта #ПісніВійни. Автором слов и музыки этой современной колядки является украинский воин и бард Зиновий Медюх, известный также как Зеник с Майдана. Колядку он написал в прошлом году перед Рождественскими праздниками, когда возвращался с передовой в родной Стрый на Львовщине. "Ехал домой и думал о всех тех ребятах, которые остаются защищать нашу землю и при минус 10-20 градусов, в то время, когда на мирной территории все семьями собираются за праздничными столами, - вспоминает воин-бард. - Им, в первую очередь , эта песня и посвящается ".