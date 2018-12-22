Ой радуйся, земле! Два Рождества - одна радость: история праздника, его сакральный смысл, традиции празднования

24 декабря, 2018, 09:24

Татьяна Зинченко

Рождество - самый ожидаемый День рождения на земле. Когда и какего празднуют украинцы, как оптимизировали историю его празднования, которых традиций и обычаев придерживаются, во что верят

Рождество - День рождения, которого больше всех ожидает без преувеличения, все население планеты, независимо от вероисповедания, взглядов, системы ценностей и взглядов. Это, собственно, тот случай, когда все детали не имеют значения по сравнению с самим праздником: рождением Спасителя.

Празднуем с миром

Однако дата празднования Рождества у нас время от времени изменялась, причем не всегда по религиозным соображениям. Украинцы недавно имели четкую дату этого дня - 7 января. Но так было не всегда.

Еще в 1923 году на Всеправославном Соборе в Константинополе приняли 25 декабря как Рождество Христово для всех православных христиан, поэтому и мы присоединились к этой дате празднования.

Но, как мы знаем, советская власть целенаправленно меняла собственной идеологией все, что зародилось и стало традицией у нас значительно раньше. А в 1929 году она победила и в области духовности и, по традиции, внесла и здесь свои коррективы, отменив Рождество вообще и установив взамен свой праздник - Новый год. Однако отменить на бумаге - не значит отменить веру в душах.

Так долгое время и существовали эти праздники: советский Новый год и народное Рождество. Но ни колядок, ни щедривок, которые любил народ и свято берег и распространял, никакие запреты в этом процессе не уничтожили, скорее, наоборот: распространили наш духовное пение на весь мир, а с ним - и символы нашей веры.

По Григорианскому календарю, празднование приходится на 25 декабря, по Юлианскому - на 7 января. Большинство христиан всего мира величают рождения Сына Божьего 25 декабря. И это не только католики, но и протестанты, которых большинство в США и Европе, православные США, Канады, Греции, Турции, Румынии, Болгарии, греко-католики Канады и других стран. По юлианскому календарю - Россия, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Грузия и до недавнего времени Украина.

В прошлом году наконец и мы на законодательном уровне присоединились к этой двухмиллиардной части мира с празднованием Рождества Христова. Разговоры о желании сделать это начались, правда, гораздо раньше, много украинцев и раньше сознательно изменили даты своего празднования Рождества на 25 декабря. Среди депутатов и общественности также высказывалось предложение об отказе от празднования религиозных праздников по старому Юлианскому календарю и перейти на действующий - Григорианский.

Теперь, когда есть своя - Православная Церковь Украины - мы еще крепче укрепились в той мысли, что правильнее и логичнее праздновать рождение Сына Божия со всем миром, когда сначала отмечается Рождество, а за ним - и Новый год.

Однако предстоятель Православной церкви митрополит Епифаний предостерегает от кардинальных и решительных шагов в этом направлении. "Если говорить о каких-то решительных реформах, мы приближаемся к празднованию Рождества Христова и есть календарный вопрос - можем ли мы в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может внести смуту, это может внести раскол, и поэтому я стою на таких позициях, мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести опять какой-то раскол в церковь", - передает его слова УНИАН . "Это нужно воплощать в жизнь постепенно", - сказал он.

Но лучше всего в ситуации определения даты празднования - то, что каждый имеет право на такое определение. Многолетняя традиция празднования Рождества 7 января также сильная, поэтому эти оба праздника - и 25 декабря и 7 января - остаются как Рождество Христово. Поэтому дата опять не играет решающего значения: главное - осознавать, переживать эти дни как дни рождения Спасителя, который придет на эту землю искупить наши грехи и подарить этим вечную жизнь. И сколько бы логики мы не выискивали в этих библейских утверждениях, какую бы науку не применяли, чтобы опровергнуть эти легенды, за тысячелетия они так не опроверглись и не отменились, а еще больше укрепились.

Рождениея, которое поделило историю "до нашей эры" и "нашей эры"

Справедливо, что о Христе составлено, написано, нарисовано, создано больше книг, картин, песенных, музыкальных произведений. В них - его непростая, устланная терниями, дорога к нам.

В "Евангелие от Луки" об этом пишется:

Иисус Христос родился во времена правления императора Августа в иудейском городе Вифлееме в семье плотника Иосифа Обручника из Назарета и Марии. Иосиф с Марией прибыли в Вифлеем для участия в переписи населения, которую проводили по приказу императора Августа, когда Сирией правил Кирин. Семья была вынуждена переночевать в пещере, которая использовалась как хлев для укрытия скота от непогоды, поскольку не было места в заезде. При рождении Христа взошла Вифлеемская звезда, которая указала об этом событии мудрецам с Востока. Первыми пришли поклониться Христу пастухи, которых об этом событии возвестил ангел. Волхвы пришли в Иерусалим и расспросили у царя Ирода о царе Иудейском и встревожили его. Придворные книжники и первосвященники ответили мудрецам, что согласно пророчеству царь должен был родиться в Вифлееме Иудейском. Тогда Ирод позвал мудрецов и отправил их в Вифлеем выведать все и ему доложить. Они нашли Иисуса уже в доме и преподнесли Христу дары - золото, ладан и мирру. Предупрежденные во сне мудрецы вернулись другой дорогой домой. Узнав о рождении Христа, царь Иудеи Ирод велел провести убиение детей в возрасте до 2 лет, но Христос был чудом спасен от смерти. Предупрежденный ангелом Иосиф забрал семью и вынужден был бежать в Египет и находиться там до смерти Ирода.

Традиции, символы, обычаи Рождества

В то же время украинцы не строили и не строят религиозных стереотипов, которые зацикливали бы их на определенных действиях, связанных с религией. Так, например, празднование Рождества Христова в каждом регионе имеет свои особенности, отличия и собственные "изюминки", что делало и делает празднование еще более семейным, личным, которое одновременно сближает и озаряет.

Рождеству предшествовал пост. Поскольку последние дни перед постом приходятся на день памяти святого апостола Филиппа, то сам пост принято называть Филипповым.

Посты перед праздниками, как и перед Рождеством, хорошая возможность очистить мысли и помыслы, погрузиться в себя, в молитве, пересмотреть свои поступки, действия, сверить их с путем Господа. А также воздержаться от соблазнов, обид, сквернословие.

Сочельник

Накануне Рождества, при появлении первой звезды, семья садится за Святой ужин. Эта замечательная традиция насыщена символами и верованиями и почитается в каждой православной семье. В этот день многие до ужина воздерживаются от пищи независимо от того, соблюдали они пост или нет. Ужин постный состоит обычно из 12 блюд - по числу 12 апостолов (или, как считают также многие украинцы - по количеству месяцев в году). Обязательными являются кутья, узвар, хлеб, соль, чеснок, борщ с ушками (крошечные вареники с грибами), рыба, фасоль, капуста, пончики, калач, другие постные блюда.

На почетном месте в доме должен стоять Дидух - ржаной или пшеничный сноп, который символизирует урожай, благополучие и является оберегом рода.

Праздничный ужин начинается молитвой. Зажигают рождественскую свечу, символизирующую память о душах предков, а также звезды, которые появились на небе, когда родился Христос. На ужин собирается вся семья. Принято, где бы кто ни был, возвращаться в это время домой, чтобы следующий год быть неразлучными. Хозяин благословляет ужин:

"Дай Бог, дождаться всем в здоровья до следующего года!".

После Сочельника и до Крещения приветствуются фразой "Христос родился!" и отвечают - "Славим Его!".

По всьому світу стала новина! Колядование, Маланкование

Первый день Рождества - большой и торжественный день, который украинцы проводят в церкви на торжественном богослужении, посещают родственников, друзей, принимают у себя гостей. Блюда в этот день были самые разнообразные: каждая семья стремилась приготовить вкусное, что также связывалось с благосостоянием на следующий год. Поэтому специально к Рождеству закалывали кабанчика, а затем запекали окорок, готовили колбасы, студень, разнообразные рулеты, рульки, коптили сало. Пироги, пироги, кисели также были неизменными блюдами на рождественских столах украинцев.

На Рождество издавна придерживаются традиций, которые, впрочем, характерны для всех больших христианских праздников: надевали только новую одежду, ничего в этот день не делали, запрещалось шить, стирать, убирать и тому подобное. Всю еду готовили заранее.

Как щедрая и гостеприимная нация, украинцы в этот день оказывают особое внимание гостям: радушно встречают каждого и щедро угощают, а также ходят в гости. Правда, все это происходит вечером, потому что утро и день посвящают молитвам и семье.

Хорошей приметой считается, когда на Рождество в дом первым прийдет мужчина. Поэтому женщины пытались в этот день создавать семейный уют дома. Правда, эта примета действует не на всей территории страны, как, впрочем, и другие праздничные приметы. К примеру, что и в гостях нежелательно надолго задерживаться - поздравил хозяев, величая в хорошем кругу рождения Сына Божьего, и даешь возможность семье праздновать в кругу родных. Семейные ценности - превыше всего.

Желанные гости на Рождество - колядники. Это могли быть как дети, так и взрослые. Взрослые обычно организовывались в вертепы - целые театрализованные представления со специальной атрибутикой, главная из которых - Рождественская звезда, символизирующая Вифлеемскую - счастливое свидетельство рождения Спасителя.

Колядники пели гостиной песни-колядки и разыгрывали шуточные сценки. Однако в этих шутливых сюжетах разыгрывались серьезные стороны жизни Украинской, искренне хотелось семье счастья, здоровья и достатка. Хозяева одаривали хороших гостей гостинцами и деньгами.

Еще одной традицией празднования Рождества являются рождественские гадания. Украинцы издавна интересовались своим будущим, хотели знать, что их ожидает, и верили в небесные знаки, которые получали при этом. Поэтому в период Святок, начиная со Святого вечера и заканчивая Крещением, наши предки гадали на свою судьбу.

Девушки обычно гадали на суженого. Сохранилось много интересных примеров и обычаев их гадания, которых придерживается и современная молодежь. Девушки собираются группами и в полной темноте жгут свечи или бумагу, рассматривая по отпечаткам пламени очертания суженого.

Атрибуты Рождества

Это, прежде всего, Дидух, свечи, Рождественская звезда и Рождественский венок. Дидух каждая семья украшала по-своему, ставила на почетное место, обычно в углу. Впоследствии это прекрасное аутентичное произведение украинцев заменила елка, но сейчас оно приобретает свое второе рождение.

Рождественский венок плетут из веток сосны, ели, пихты и украшают свечами, лентами, деревянными фигурками. Его подвешивают над дверью, на стену или кладут на рождественский стол.

Рождество - состояние души

Христос рождается в наших душах каждый день. Вместе с верой в добро, с правдой, с силой, которая дается нам на каждый день. В Книге книг пишется: "По вере вашей - и будет Вам!". Вера в то, что Спаситель прошел такой непростой путь к нам не зря, вера в собственные силы, вера в народ, в завтрашний день - то, что делает мир духовным и человечным. Поэтому Рождество - это далеко не день в календаре, это состояние души.

Христос родился! Славим Его!