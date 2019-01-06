На Рождество в Украине до 15 градусов мороза
Об этом в Facebook сообщила синоптик, ведущая погоды на Еспресо.TV .
А уже завтра, 7 января 2019 года, по всей стране - снежные осадки и усиление мороза.
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"На Рождество, 7 января, снег будет подсыпать почти повсюду, только на Севере существенные осадки - вряд ли.
Однако усилится мороз: ночью до -8 -5 градусов, днем до -5 -1 градусов", - отметила Диденко.
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В Киеве на Рождество ожидается только мороз, максимум местами небольшой снежок.
В украинской столице в Сочельник будет до -9 градусов.
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"В ночь на Рождество -9 -11 градусов, днем 7 января -4 -7 градусов", - добавила синоптик.
- Напомним, что нынешнее Рождество особенное, ведь Украина получила от вселенского патриарха Варфоломея Томос об автокефалии национальной Православной церкви.
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