ЦИК не зарегистрировала кандидатом в президенты правозащитника из Киевщины

4 января, 2019, 16:46

ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты правозащитнику из Броваров (Киевская область) Владимиру Ратушу

Об этом в пятницу, 4 января, сообщает Еспрессо.TV .

Отмечается, что заявление Ратуша о самовыдвижения не было заверенное в установленном порядке.

Ратуш не предоставил документ о внесении необходимого залога в 2,5 млн грн. Также он допустил ряд неточностей в представленных документах.

Также 4 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на пост президента Украины.

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Отметим, что 3 января Центральная избирательная комиссия утвердила сметы по бюджетным программам на 2019 год.

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