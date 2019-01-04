ЦИК не зарегистрировала кандидатом в президенты правозащитника из Киевщины
4 января, 2019, 16:46
ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты правозащитнику из Броваров (Киевская область) Владимиру Ратушу
Об этом в пятницу, 4 января, сообщает Еспрессо.TV .
Отмечается, что заявление Ратуша о самовыдвижения не было заверенное в установленном порядке.
Ратуш не предоставил документ о внесении необходимого залога в 2,5 млн грн. Также он допустил ряд неточностей в представленных документах.
Также 4 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на пост президента Украины.
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Отметим, что 3 января Центральная избирательная комиссия утвердила сметы по бюджетным программам на 2019 год.
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