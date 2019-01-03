В ЦИК определились, во сколько Украине обойдутся выборы президента и парламента

3 января, 2019, 20:29

Центральная избирательная комиссия утвердила сметы по бюджетным программам на 2019 год

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В частности смета на проведение выборов президента составляет более 2,35 миллиарда гривен, на проведение парламентских выборов - почти 1,95 миллиарда гривен.

Так, ЦИК утвердила сметы по трем бюджетным программам:

по бюджетной программе 6731040 "Проведение выборов президента Украины" на сумму 2 млрд 354 млн 880 тысяч гривен;

по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" на сумму 1 млрд 949 млн 620 тысяч гривен;

по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" на сумму 223 млн 539 тысяч 600 гривен.

"Также утверждена Смета расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года на сумму 266 млн 30 тыс. 808 гривен", - добавили в комиссии.

В ЦИК отметили, что это постановление комиссии вступит в силу с момента принятия соответствующего решения Министерством финансов.