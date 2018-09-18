Штраф за игнорирование ремней безопасности увеличат в 17 раз
18 сентября, 2018, 19:04
Штраф за игнорирование ремней безопасности увеличат в 17 раз
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на текст принятой редакции Закона.
Как отмечается, за соответствующий законопроект отдали свои голоса 240 народных избранников.
Проект закона среди прочего предусматривает внесение изменений в 121-й статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Речь идет, в частности, об увеличении штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами с 51 грн до 850 грн.
- Ранее, 10 сентября, парламентский Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект по снижению смертности и травматизма на дорогах Украины.
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