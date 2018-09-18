18 сентября, 2018, 19:04

Штраф за игнорирование ремней безопасности увеличат в 17 раз

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на текст принятой редакции Закона.

Как отмечается, за соответствующий законопроект отдали свои голоса 240 народных избранников.

Проект закона среди прочего предусматривает внесение изменений в 121-й статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Речь идет, в частности, об увеличении штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами с 51 грн до 850 грн.